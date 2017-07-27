شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، هجوما عنيفا على الإعلام المصري ومذيعيه خاصة “الإعلامي” ، ساخرا في الوقت نفسه من إلقائه تهمة “الإخوان” على كل من ينتقد .

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مهاجما احمد موسى: ” حينما يلجأ هدا الكائن الى الشتائم والسباب والالفاظ السوقية انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع  “.

 

وأضاف في تغريدة أخرى ناعتا أحمد موسى بـ”الكائن” قائلا: “على ذمة هذا الكائن : الحملة الاعلامية الحالية هي تمهيد للتصعيد ولاجتماع وزراء خارجية ضد في الأحد القادم  “.

 

وأكد “ريان” أن “فوبيا الاخوان في الاعلام المصري عالية هذه الايام، بعد اتهام اوباما وكلينتون بأنهما اخوان يتهم الان وزير الخارجية الأميركي بانه اخوان #مصر”.

 

وتابع بالقول: “فوبيا الاخوان في الاعلام المصري يربط بين الاخوان والماسونية العالمية ، غدا سيقول عن إمبراطور اليابان اخوان وهتلر اخوان والاخوان اخوان #مصر”.

 

وأوضح أن “الكائن احمد موسى يفضح سر الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الحصار في الاحد القادم ويقول:التصعيد الاعلامي هذا مقدمة لذلك الاجتماع #مصر”.

 

واختتم تدويناته قائلا: “ليس غريبا تزامن تهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو لقناة الجزيرة مع الحملة التي يشنها الاعلام المصري ضد قناة الجزيرة #مصر”.

 

يشار إلى أنه من المقرر أن تحتضن العاصمة البحرينية “المنامة” يوم الاحد القادم اجتماع لوزراء خارجية دول الحصار على قطر، بهدف تصعيد جديد من قبلها ضد قطر.

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