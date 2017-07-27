شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، هجوما عنيفا على الإعلام المصري ومذيعيه خاصة “الإعلامي” أحمد موسى، ساخرا في الوقت نفسه من إلقائه تهمة “الإخوان” على كل من ينتقد مصر.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مهاجما احمد موسى: ” حينما يلجأ هدا الكائن الى الشتائم والسباب والالفاظ السوقية انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع “.

حينما يلجأ هدا الكائن الى الشتائم والسباب والالفاظ السوقية انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع #مصر pic.twitter.com/s0NTEMrXvX — جمال ريان (@jamalrayyan) July 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى ناعتا أحمد موسى بـ”الكائن” قائلا: “على ذمة هذا الكائن : الحملة الاعلامية الحالية هي تمهيد للتصعيد ولاجتماع وزراء خارجية دول الحصار ضد قطر في المنامة الأحد القادم “.

على ذمة هذا الكائن : الحملة الاعلامية الحالية هي تمهيد للتصعيد ولاجتماع وزراء خارجية دول الحصار ضد قطر في المنامة الأحد القادم #الخليج pic.twitter.com/1rPKUfWy9C — جمال ريان (@jamalrayyan) July 26, 2017

وأكد “ريان” أن “فوبيا الاخوان في الاعلام المصري عالية هذه الايام، بعد اتهام اوباما وكلينتون بأنهما اخوان يتهم الان وزير الخارجية الأميركي بانه اخوان #مصر”.

فوبيا الاخوان في الاعلام المصري عالية هذه الايام ، بعد اتهام اوباما وكلينتون بأنهما اخوان يتهم الان وزير الخارجية الأميركي بانه اخوان #مصر pic.twitter.com/KAbbsjZX8W — جمال ريان (@jamalrayyan) July 26, 2017

وتابع بالقول: “فوبيا الاخوان في الاعلام المصري يربط بين الاخوان والماسونية العالمية ، غدا سيقول عن إمبراطور اليابان اخوان وهتلر اخوان والاخوان اخوان #مصر”.

فوبيا الاخوان في الاعلام المصري يربط بين الاخوان والماسونية العالمية ، غدا سيقول عن إمبراطور اليابان اخوان وهتلر اخوان والاخوان اخوان #مصر pic.twitter.com/WJmxT25ywZ — جمال ريان (@jamalrayyan) July 26, 2017

وأوضح أن “الكائن احمد موسى يفضح سر الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الحصار في البحرين الاحد القادم ويقول:التصعيد الاعلامي هذا مقدمة لذلك الاجتماع #مصر”.

الكائن احمد موسى يفضح سر الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الحصار في البحرين الاحد القادم ويقول:التصعيد الاعلامي هذامقدمة لذلك الاجتماع #مصر pic.twitter.com/uuOhB8bWM3 — جمال ريان (@jamalrayyan) July 26, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “ليس غريبا تزامن تهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو لقناة الجزيرة مع الحملة التي يشنها الاعلام المصري ضد قناة الجزيرة #مصر”.

ليس غريبا تزامن تهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو لقناة الجزيرة مع الحملة التي يشنها الاعلام المصري ضد قناة الجزيرة #مصر pic.twitter.com/CaCVr16FqV — جمال ريان (@jamalrayyan) July 26, 2017

يشار إلى أنه من المقرر أن تحتضن العاصمة البحرينية “المنامة” يوم الاحد القادم اجتماع لوزراء خارجية دول الحصار على قطر، بهدف تصعيد جديد من قبلها ضد قطر.

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