وجهت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، غادة عويس انتقادات لاذعة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ادعاءات الاعلام السعودي والاماراتي بأن إزالة إسرائيل للبوابات الإلكترونية من على أبواب المسجد الأقصى تم بعد اتصالات أجراها الملك سلمان الذي ذهب ليستجم في مدينة “طنجة” المغربية في ظل تعرض المسجد الأقصى للعربدة الإسرائيلية، دون أن تشير إلى بطولة وإقدام الفلسطينيين الذين لولا تضحياتهم ما فعلت إسرائيل شيئا.

وقالت “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” واصفة وسائل الإعلام التي تتغنى بهذا الأمر بأنها “إعلام دكاكين”: “بعدما قاوم الفلسطينيون وبذل المقدسيون أرواحهم دفاعا عن هوية مدينتهم ومقدساتها يأتي من يقول نجحت اتصالات!!! أترك لكم قول ما يليق بإعلام الدكاكين وقادتهم”.

بعدما قاوم الفلسطينيون وبذل المقدسيون أرواحهم دفاعا عن هوية مدينتهم ومقدساتها يأتي من يقول نجحت اتصالات!!! أترك لكم قول ما يليق بإعلام الدكاكين وقادتهم 😡 Nai-post ni ‎غادة عويس Ghada Oueiss‎ noong Huwebes, Hulyo 27, 2017

وفي تدوينة أخرى، سخرت “عويس” من الملك سلمان أرفقت بها بيانا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر أكد فيه بأن هناك توقعات بإصابة 600000 يمني بالكوليرا مع اقتراب فصل الشتاء قائلة: “وإلحاقا بالمنشور السابق، هل من “اتصالات ما” تنقذ الشعب اليمني من الكوليرا مثلا؟”.

وإلحاقا بالمنشور السابق، هل من "اتصالات ما" تنقذ الشعب اليمني من الكوليرا مثلا؟ Nai-post ni ‎غادة عويس Ghada Oueiss‎ noong Huwebes, Hulyo 27, 2017

وكان بيان قد صدر عن الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، كانت قد أزالت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الاسباط كما ازلت من قبل البوابات الالكترونية.

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