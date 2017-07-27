في بادرة جديدة تحدث للمرة الأولى في الإعلام العربي منذ هجوم الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قام مقدم برنامج “الرأي الحر” على قناة “الحوار” الفضائية الإعلامي صالح الأزرق بقراءة القصيدة الهجائية التي هاجم فيها “ابن فهد” ولي عهد أبو ظبي “ابن زايد”.

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد جاءت الأبيات الشعرية على النحو التالي:

لا تحط صورتك جنب سلمان.. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي

الخسيس مثلك ماي قرب كحيلان..متأصل نعلته ياالسرسري

وجهك أسود وجه شيطان.. خاين دين في جهنم ترتمي

إبليس من فعايلك نشوان.. قال آخذ إجازة دامك خوي

لا حشا منت ولي للرحمن.. وليك ترامب ورافضي ومولوي

باكر لا جيت للواحد الديان.. إن ما تبت تراك بناره تكتوي

ياالتافه الحاقد يا طقعان..أغويت المسلمين وتراك المنغوي

زايد لو طلع عاد غضبان.. خذها مني وأنا أبو تركي الفيصلي

يشار إلى أن القصيدة الهجائية للأمير عبد العزيز بن فهد، جاءت دفاعا عن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، الذي تمت إقالته من منصبه بدفع مباشر من محمد بن زايد الذي تربطه بـ”ابن نايف” علاقة متوترة منذ عهد والده الامير نايف بم عبد العزيز.

وتجدر الاشارة ان وثائق ويكليكس كشفت عن شتائم وجهها ابن زايد لوزير الداخلية الراحل محمد بن نايف حيث وصفه أمام مسؤول أمريكي بالقرد.

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