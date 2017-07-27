أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، الدكتور علي السند إنه مسموح لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت الوصول للسلطة، موضحا بأن الإخوان اليوم جزء من السلطة التشريعية وكانوا في السابق جزءا من السلطة التنفيذية وممثلين في الحكومة، وهذا يعني استطاعتهم الوصول للسلطة كأمر مشروع لهم.

وتساءل “السند” خلال مشاركته في مداخلة حوارية في قناة “25 فبراير” الفضائية: لماذا نتعامل مع فكرة الوصول في السلطة في الخليج كأنها فكرة شيطانية؟، مؤكدا بأنه في كل دول العالم المتحضر أحزاب تعلن صراحة بأن هدفها الوصول للسلطة والمشاركة في الحكم.

واعتبر “السند” أن أغلبية الشعب الإماراتي متعاطف مع الإخوان استنادا لأحد المتحاورين معه بأنه لو أجريت انتخابات برلمانية في الإمارات لحاز الإخوان على الأغلبية فيه، مؤكدا بأن السلطات الإماراتية واجهتهم بعنف لمجرد مطالبتهم بمجلس تشريعي.

د. على السند لو كان البرلمان في #الإمارات منتخب لكانت الاغلبيه لـ #الإخوان لان الشعب يريدهم وسجنوا لأنهم طالبوا بمجلس تشريعي مُنتخب pic.twitter.com/GHNTgGeoUd — #الإمارات_الان (@Emirates_now) July 26, 2017

يشار إلى أن دولة الإمارات ترفع اليوم لواء الحرب على جماعة الإخوان المسلمين وعلى تيار الإسلام السياسي عربيا وإقليميا، في حين كان الحضور الإخواني لافتا منذ تأسيس الاتحاد حيث شارك الإخوان في أول حكومة اتحادية في الإمارات عام 1971.

وكان للشخصيات السياسية الإماراتية الإخوانية مثل الوزير سعيد عبد الله سليمان حضور كبير في القطاع التعليمي والتربوي والقضائي في البلاد، كما أمنت الحكومة بعثات تعليمية لإسلاميين مثل موسى أبو مرزوق الذي صار لاحقا رئيس المكتب التنفيذي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ومع انطلاق الربيع العربي ودعم الإخوان للثورات الشعبية التي طالبت بإسقاط الأنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، تبدلت الحال وشنت الإمارات حملة شرسة عليهم، اعتقلت خلالها العشرات من القيادات وسحبت الجنسية الإماراتية من عدد منهم، ولم تتردد في تقديم الدعم لكل من له خصومة مع الإخوان في مشارق الأرض ومغاربها.

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