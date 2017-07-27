نشر الدكتور حسين اليافعي رئيس الحراك الوطني الجنوبي وأستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعه عدن، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر”، فيديو لقناة إماراتية تجري مقابلة مع بعض اليمنيين في عدن ولكنها قاطعتهم عند توجيه شكرهم للسعودية والملك سلمان.

وكتب “اليافعي” تعليقًا على الفيديو “: قناة الغد الإماراتية أجرت مقابلة مع مواطن في عدن وعندما بدأ بشكر الملك سلمان والسعودية أوقفوه وطلبوا منه شكر الإمارات وانتقاد قطر”.

ويظهر في الفيديو المواطن اليمني وهو يوجه الشكر للملك سلمان والسعودية والتحالف ويدعوا لهم، فيما قام مراسل القناة بوقف التصوير وطالبه بشكر الإمارات.

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