نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لأرملة مؤسس شركة “آبل”، رفقةَ حبيبها وابنتها يمضون عطلتهم على متن أحد اليخوت التي تعود لزوجها “ستيف جوبز”، في كرواتيا .

وظهرت في الصّور “لورين باول” مع حبيبها “ادريان فينتي” عمدة واشنطن السابق، وابنتها “ايف” البالغة من العمر 19 عامًا.



وتوفي “جوبز” بسبب اصابته بسرطان البانكرياس عام 2011 قبل ان يتم الانتهاء من تصنيع اليخت فلم تسنح له الفرصة لركوبه ابدا.



وكانت الاشاعات حول علاقة باول بفينتي قد بدأت عام 2013 وتؤكد الصور التي التقطت لهما في كرواتيا صحة الاشاعة.



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