اثار قرار #خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري, جدلاً واسعاً في المملكة العربية السعودية, ليتصدر الهاشتاج “الترند” في السعودية, في الوقت الذي أنبرى البعض لنفي الخصم أكد أخرون وجوده.

ومع تحويل رواتب الموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين إلى حساباتهم في البنوك، تفاجأ العسكريون بقيام السلطات بخصم بدل الإرهاب تحت مبرر الإجراءات التقشفية التي تقوم بها المملكة في إطار عجز كبير في الموازنة.

وأطلق مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تصدر “الترند” السعودي بعنوان: ” #خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري “، استنكروا فيه هذا الفعل، مؤكدين بأنها خصومات ظالمة ستدفع الشباب لعدم الإقدام على الانضمام للجيش وان ما يتعرضون له خذلان لهم.

#خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري

الى من يهمة الأمر: من يلومون الحكومة بهذا الهشتاق ليس اعداء للوطن بل ابناء مخلصين انخذلوا من حكومتهم — كارلتون (@ks_karilitun) July 27, 2017

نزل الراتب قبل قليل بعد طول إنتظار وللأسف بدل الإرهاب طار طيب وين الأثر الرجعي أقل شيء لاحول ولاقوة الا بالله. #خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري — •••• بدر •••• (@b_tigerr) July 27, 2017

https://twitter.com/kadoj0305/status/890388068322213889

مخصوم مني 1300 ريال وانا الان في الحد الجنوبي !!!!!!!!!!!!!؟ #خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري — ŢĄĻĄĻ (@T11l11) July 27, 2017

#خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري

كيف تريدون من الشباب الإقبال على العسكرية لحماية الوطن وهم يشاهدون المرتبات الضعيفة والخصومات الظالمة ؟؟!! — شجن القحطاني (@shajan_ksa) July 27, 2017

#خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري

يعني خلص الإرهاب وخلصت حاجتهم😅 — كبرياء رجل مطنوووخ (@almaotaw) July 27, 2017

#خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري هل يعقل الاهتمام بالترفيه صار اهم من لقمة عيش المواطن؟ نادي الابل!

نادي الصقور!

هيئة الترفيه! — ماجد الحريص (@majed292) July 27, 2017

وكان هاشتاج مماثل أطلقه سعوديون في فبراير الماضي حمل وسم #خصم_بدل_الارهاب_بالدفاع_الجوي دعا إلى عدم خصم العلاوة المقدمة لعناصر الدفاع الجوي السعودي العاملين ضمن التحالف العربي في اليمن.

وقال المغردون إن قوات الدفاع الوطني يحمون الوطن من الصواريخ التي تطلق من الأراضي اليمنية.

فيما استخدم آخرون هذا الوسم لنفي هذه الأنباء، مؤكدين أن من نشرها يتعمد إحباط أفراد قوات الدفاع الجوي، ولم تعلق أي جهة على صحة هذه الأنباء التي تداولها المغردون.

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