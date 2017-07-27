اثار قرار , جدلاً واسعاً في المملكة العربية , ليتصدر الهاشتاج “الترند” في , في الوقت الذي أنبرى البعض لنفي الخصم أكد أخرون وجوده.

 

ومع  تحويل الموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين إلى حساباتهم في البنوك، تفاجأ العسكريون بقيام السلطات بخصم بدل الإرهاب تحت مبرر الإجراءات التقشفية التي تقوم بها المملكة في إطار عجز كبير في الموازنة.

 

وأطلق مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تصدر “الترند” السعودي بعنوان: ” #خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري “، استنكروا فيه هذا الفعل، مؤكدين بأنها خصومات ظالمة ستدفع الشباب لعدم الإقدام على الانضمام للجيش وان ما يتعرضون له خذلان لهم.

 

https://twitter.com/kadoj0305/status/890388068322213889

 

وكان هاشتاج مماثل أطلقه سعوديون في فبراير الماضي حمل وسم #خصم_بدل_الارهاب_بالدفاع_الجوي دعا إلى عدم خصم العلاوة المقدمة لعناصر الدفاع الجوي السعودي العاملين ضمن التحالف العربي في .

 

وقال المغردون إن قوات الدفاع الوطني يحمون الوطن من الصواريخ التي تطلق من الأراضي اليمنية.

 

فيما استخدم آخرون هذا الوسم لنفي هذه الأنباء، مؤكدين أن من نشرها يتعمد إحباط أفراد قوات الدفاع الجوي، ولم تعلق أي جهة على صحة هذه الأنباء التي تداولها المغردون.

 

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