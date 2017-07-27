أثار عناق موسى حجيج مدرب العهد اللبناني لزوجته جدلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الثنائي يحتفلان بفوز الفريق اللبناني على الزمالك المصري في البطولة العربية.

زوجه حجيج صحفية لبنانية مرافقة لأفراد البعثة الإعلامية لفريق العهد اللبناني، الذي نجح في الفوز على الزمالك مساء الأربعاء بهدف نظيف.

https://twitter.com/engsayked22/status/890320270321487872/photo/1

ورفع العهد رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع الفتح الرباطي المغربي بينما يملك الزمالك والنصر السعودي نقطة واحدة لكل منهما بعد مباراتين.

دى البت ال نزلت باست و حضنت مدرب #العهد

اجتهدت و عملت شغل ف الملعب أكتر من لاعيبة #الزمالك 😂😂 — Doc ''jemi'' (@gamalmandor) July 26, 2017

ونالت زوجة مدرب نادي العهد اللبناني اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام المهتمة بتغطية البطولة العربية.

وقامت قناة أون سبورت المصرية بتسجيل حوار مطول مع زوجة مدرب العهد.

ويقدم فريق العهد مع مدربه موسى حجيج مستويات مميزة للغاية منذ انطلاق البطولة.

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