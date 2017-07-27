عرضت قناة ” CNBC” الأميركية تقريرا كشفت فيه عن تراجع صاحب شركة مايكروسوفت “بيل غيتس” عن المركز الأول كأغنى رجل في العالم، ليحل مكانه صحب شركة أمازون”جيف بيزوس”.

ولفت التقرير الى انه لطالما كان بيزوس غنيا ولكن ارتفاع أسهم أمازون في الفترة الأخيرة أوصلت ثروته الى حوالي 90 مليار دولار وهي تعادل ثروة غيتس التي تبلغ ايضا 90 مليارا ولكنه يسبقه بقليل كما كشف التقرير، لافتا الى ان ليس من الواضح كم سيبقى متخطيا ثروة غيتس، ربما لأيام او لأشهر بحسب صعود وهبوط الأسهم في البورصة. حسب ترجمة موقع “النشرة” اللبناني.

مع الاشارة الى ان بيزوس ما زال يملك الشركة ويعمل على البقاء في المركز الأول كأغنى اغنياء العالم في حين ان غيتس ترك العمل ويمضي وقته في الأعمال الخيرية.

ويشير التقرير الى ان ثروة بيزوس ارتفعت بشكل كبير في غضون سنوات، ففي حين كانت تبلغ مليارا ونصف المليار في العام 1998 بعد اختراعه جهاز “آي بود” لتصل الى 18 مليار ونصف في العام 2012، فقد زادت ثروته 70 مليارا في الخمس سنوات الأخيرة فقط.

يذكر ان أمازون بدأت كشركة بسيطة لتسويق الكتب عبر الانترنت، ليبني بعدها بيزوس هذه الثروة الكبيرة.”

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