في تقرير بحثي مثل رسالة غير مباشرة لمصر، أكد بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، أن أزمة حصار قطر تمثّل “خطراً اقتصادياً على مصر، نظراً لحضورها القوي في الدوحة”.

وأوضح البنك الفرنسي في تقريره، أن الأزمة السياسية بين بين دول الحصار الأربع وقطر في “ليس لها سوى تأثير محدود على الاقتصاد المصري” حتى الآن، مضيفاً أن “تشديد العقوبات من جانب دول الحصار على قطر قد يدفع الأخيرة إلى الرد في إشارة لطرد العمالة المصرية، وهو الامر الذي سيمثل ضربة قاضية لمصر على حد قول التقرير.

ويبلغ عدد أفراد الجالية المصرية في قطر نحو 300 ألف شخص، بحسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها جملة من الإجراءات، وشدّدت مصر حينذاك على أن الاستثمارات القطرية لديها “آمنة ومحمية”.

وفي سياق آخر، أكد “بي إن بي باريبا” الفرنسي في تقريره على أنه “من الصعب أن تفي الحكومة المصرية بهدف خفض عجز الموازنة إلى دون 10 % من الناتج المحلي الإجمالي”، متوقعاً أن “يسجل 10.2 بالمائة في العام المالي الجاري 2017 /2018”.

وأشار إلى أن “عوامل الاستمرار في خفض الدعم، وتواصل التضخم المستورد واحتمال حدوث ارتفاع في الطلب الداخلي، ستعمل على رفع معدلات التضخم بمصر”.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها جملة من الإجراءات، وشدّدت مصر حينذاك على أن الاستثمارات القطرية لديها “آمنة ومحمية”.

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