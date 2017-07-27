دعت المرجعيات الدينية في مدينة القدس, الخميس، المصلين في القدس والداخل، وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى الدخول لباحاته.

وجاء في بيان للمرجعيات:” بعد نقاش مستفيض وقد حققنا هذا النصر في هذه الجولة، فإننا ندعو ابناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للدخول الجماعي إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك”.

وطالب البيان بأن يدخل المصلون المسجد “مكبرين مهللين وألستنا تنهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أقصانا وقدسنا وشعبنا بما يليق بمكانة المسجد الاقصى المبارك، ونفوت الفرصة على عدونا المتربص بنا.”

كما دعت المرجعيات في البيان المصلين إلى “شد الرحال اليه في كل حين وخاصة صلاة الجمعة غدا وفي كل جمعة”.

بدوره، طالب خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري الجماهير الفلسطينية “بالاستمرار بالحشد نحو المسجد الأقصى، لتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات”.

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