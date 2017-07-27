غازل ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج, الملك سلمان بن عبد العزيز “المستجم” الآن في مدينة طنجة الساحلية المغربية, معتبراً إياها بـ”رجل الأفعال لا الأقوال”. حسب قوله.

وفي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي قال السبهان ” الرجال افعال والاقوال لغيرهم، الملك سلمان هو القائد الحقيقي للأمة الإسلامية بأفعاله “.

الرجال افعال والاقوال لغيرهم، الملك سلمان هو القائد الحقيقي للامة الاسلامية بافعالة — ثامر السبهان (@thamersas) July 27, 2017

وتوالت ردود الافعال سريعا على تغريدة السبهان التي جاءت بعد دقائق من بيان الديوان الملكي السعودي الذي نسب الانجاز التاريخي البطولي لأهالي القدس في اجبار المحتل الاسرائيلي للتراجع عن خطواته العنصرية ضد المسجد الأقصى, إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في بيان الديوان الملكي أن جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح بعد اتصالات أجراها على مدار الايام الماضية مع عدد من زعماء العالم. حسب البيان.

وقال أحمد المسلم العربي‏ في رده على تغريدة السبهان..” تحاولون سرقة الإنجاز في اعادة المسجد الاقصى للمصلين في فلسطين ؟؟؟ لن تفلحوا فقد كشفنا عاركم وخذلانكم لقضايا الأمة “.

تحاولون سرقة الإنجاز في اعادة المسجد الاقصى للمصلين في فلسطين ؟؟؟ لن تفلحوا فقد كشفنا عاركم وخذلانكم لقضايا الأمة — أحمد المسلم العربي (@boomlakalaka) July 27, 2017

بينما رد أحمد الحسيناوي‏ قائلاً ” وما الفعال التي عملها سلمان غير دعم المجاميع التكفيرية التي قتلة الابرياء وتشجيع على انتشار الارهاب في العالم “.

وما الفعال التي عملها سلمان غير دعم المجاميع التكفيريه التي قتلة الابرياء وتشجيع على انتشار الارهاب في العالم — أحمد الحسيناوي (@ahmedmtr32) July 27, 2017

فيما قال ” shaban asaad‏”, قائد الامه الإسلامية لا يقوده دحلان ومحمد ابن زايد هذا هو القائد الخرفان وليس قائد امه “.

قائد الامه الاسلاميه

لايقوده دحلان ومحمدابن زايد

هذا هو القائد الخرفان وليس قائد امه — shaban asaad (@ShabanAssad) July 27, 2017

وين فتوحات القائد اللأمة السلامية . ها بس اتذكرت سكر الحدود على إخوانا القطرين . اكبر نصر قائد اللأمة . — Mats (@Mats92127388) July 27, 2017

نعم انه يقتل المسلمين في اليمين والبحرين .. وانه يجهز اكبر الجيوش لكي تتوجه الى القدس اكبر من سرب طائرات التي تضرب اليمن 😂 — علي الكنعاني (@ALI_ALKANAAN) July 27, 2017

والله يا ثامر كنا نحترمك كثيرا لمواقفك في العراق . ولكنك الان بوق من ابواق السلطان — ابو احمد (@aboahmd195) July 27, 2017

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