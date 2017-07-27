غازل ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج, الملك سلمان بن عبد العزيز “المستجم” الآن في مدينة طنجة الساحلية المغربية, معتبراً إياها بـ”رجل الأفعال لا الأقوال”. حسب قوله.
وفي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي قال السبهان ” الرجال افعال والاقوال لغيرهم، الملك سلمان هو القائد الحقيقي للأمة الإسلامية بأفعاله “.
الرجال افعال والاقوال لغيرهم، الملك سلمان هو القائد الحقيقي للامة الاسلامية بافعالة
— ثامر السبهان (@thamersas) July 27, 2017
وتوالت ردود الافعال سريعا على تغريدة السبهان التي جاءت بعد دقائق من بيان الديوان الملكي السعودي الذي نسب الانجاز التاريخي البطولي لأهالي القدس في اجبار المحتل الاسرائيلي للتراجع عن خطواته العنصرية ضد المسجد الأقصى, إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجاء في بيان الديوان الملكي أن جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح بعد اتصالات أجراها على مدار الايام الماضية مع عدد من زعماء العالم. حسب البيان.
وقال أحمد المسلم العربي في رده على تغريدة السبهان..” تحاولون سرقة الإنجاز في اعادة المسجد الاقصى للمصلين في فلسطين ؟؟؟ لن تفلحوا فقد كشفنا عاركم وخذلانكم لقضايا الأمة “.
تحاولون سرقة الإنجاز في اعادة المسجد الاقصى للمصلين في فلسطين ؟؟؟ لن تفلحوا فقد كشفنا عاركم وخذلانكم لقضايا الأمة
— أحمد المسلم العربي (@boomlakalaka) July 27, 2017
بينما رد أحمد الحسيناوي قائلاً ” وما الفعال التي عملها سلمان غير دعم المجاميع التكفيرية التي قتلة الابرياء وتشجيع على انتشار الارهاب في العالم “.
وما الفعال التي عملها سلمان غير دعم المجاميع التكفيريه التي قتلة الابرياء وتشجيع على انتشار الارهاب في العالم
— أحمد الحسيناوي (@ahmedmtr32) July 27, 2017
فيما قال ” shaban asaad”, قائد الامه الإسلامية لا يقوده دحلان ومحمد ابن زايد هذا هو القائد الخرفان وليس قائد امه “.
قائد الامه الاسلاميه
لايقوده دحلان ومحمدابن زايد
هذا هو القائد الخرفان وليس قائد امه
— shaban asaad (@ShabanAssad) July 27, 2017
وين فتوحات القائد اللأمة السلامية . ها بس اتذكرت سكر الحدود على إخوانا القطرين . اكبر نصر قائد اللأمة .
— Mats (@Mats92127388) July 27, 2017
نعم انه يقتل المسلمين في اليمين والبحرين .. وانه يجهز اكبر الجيوش لكي تتوجه الى القدس اكبر من سرب طائرات التي تضرب اليمن 😂
— علي الكنعاني (@ALI_ALKANAAN) July 27, 2017
والله يا ثامر كنا نحترمك كثيرا لمواقفك في العراق . ولكنك الان بوق من ابواق السلطان
— ابو احمد (@aboahmd195) July 27, 2017
Also published on Medium.
3 تعليقات علي “السبهان يغازل الملك سلمان: الرجال أفعال والأقوال لغيرهم.. أنت القائد الحقيقي للأمة الإسلامية”
سلمانكم قــائد للبهائم والبغال وكل الدواب أمثالك……
“ياللهول!” مقولة إشتهر بها يوسف أفندي وهبي – صاحب أكبر جاعورة زاعقة- على مسرحه، هكذا إذن يا سبهان حبهان يا رب القمل والبق و القراد والسيبان فسلمان الخرف الخرفان الصهيوني الخوان الجبان “هو القائد الحقيقي للامة الاسلامية بافعالة”!!!
قائدك الخصي يا حيوان لا يصلح حتى خصي على حريم السلطان، وإن كان لا يؤتمن على خزائن شعبه الجوعان، ويسلم مفاتيحها لترامب القرنان، يغترفها كلها برغم أو برضى آل سعود الخصيان النسوان، تريدنا أن نصدق أنه من أزال البوابات عن مسرى نبينا العدنان؟ حقا تضرط عن دبر واسعة يا نغل الخسران.
صمود أهل المقدس وحدهم يا نغل السخلان هو الذي قلب الميزان، وإلا فإسرائيل وكل العربان، يرقدون تحت لحاف الخنا بكل ود وإطمئنان.
نعم نعم فعلها سلمان الخرفان من طنجة حيث يستجم مع الغلمان، لعنكم الله يا أهل الفجور والمين والبهتان، وأزالكم من على ظهر الأرض بأقرب زمان، فولله ما أصيبت الأمة الإسلامية بما هي فيه، إلا بعدما ملك الإنجليز عليها الحفاة العراة من مقملي العربان، وتبا لكل منافق كذوب جهول مثلك يا نغل الحرام يا سبهان أنت وكل لاعقي بلاط آل مرخان.
بصراحة دكتوراه في النفاق كفاية انه هرب من احداث المسجد الاقصى وراح المغرب يلعب في فلوس الشعب السعودي والكل عارف ايش يسوي في المغرب