غازل وزير الدولة لشؤون الخليج, بن عبد العزيز “المستجم” الآن في مدينة طنجة الساحلية المغربية, معتبراً إياها بـ”رجل الأفعال لا الأقوال”. حسب قوله.

 

وفي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي قال السبهان ” الرجال افعال والاقوال لغيرهم، الملك سلمان هو القائد الحقيقي للأمة الإسلامية بأفعاله “.

وتوالت ردود الافعال سريعا على تغريدة السبهان التي جاءت بعد دقائق من بيان الديوان الملكي السعودي الذي نسب الانجاز التاريخي البطولي لأهالي في اجبار المحتل الاسرائيلي للتراجع عن خطواته العنصرية ضد المسجد , إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وجاء في بيان الديوان الملكي أن جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح بعد اتصالات أجراها على مدار الايام الماضية مع عدد من زعماء العالم. حسب البيان.

 

وقال أحمد المسلم العربي‏ في رده على تغريدة السبهان..” تحاولون سرقة الإنجاز في اعادة المسجد للمصلين في ؟؟؟ لن تفلحوا فقد كشفنا عاركم وخذلانكم لقضايا الأمة “.

بينما رد أحمد الحسيناوي‏ قائلاً ” وما الفعال التي عملها سلمان غير دعم المجاميع التكفيرية التي قتلة الابرياء وتشجيع على انتشار الارهاب في العالم “.

فيما قال ” shaban asaad‏”, قائد الامه الإسلامية لا يقوده دحلان ومحمد ابن زايد هذا هو القائد الخرفان وليس قائد امه “.

 

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