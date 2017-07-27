قررت سلطات الاسرائيلي, صباح الجمعة, دون الخميسين من أداء صلاة الجمعة في المبارك بالقدس المحتلة, التي شهدت على مدار الاسبوعين الماضيين توترا على خلفية الاجراءات الاسرائيلية العنصرية ضد ومحاولة فرض سياسة الامر الواقع عبر “البوابات الالكترونية” ثم الكاميرات والجسور الحديدية.

 

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قد قامت، أمس الخميس، باقتحام باحات المسجد من جهة باب المغاربة.

 

وحاصرت المسجد القبلي وإلقاء وابل من قنابل الصوت داخله في محاولة لإخلاء الذين قرروا الاعتكاف داخل المسجد.

 

وبحسب شهود عيان، اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المصلين وتقوم بتجميعهم تمهيداً لإخراجهم من المسجد الأقصى.

 

وأعلنت الاسرائيلي حالة الاستنفار القصوى في مدينة , عقب إزالة البوابات والجسور والكاميرات عن بوابات الأقصى ودخول المصلين للمسجد المبارك, بعد 14 يوما من الرباط على بوابات الأقصى استطاع خلالها المصلين من كسر شوكة الاحتلال وإجباره عن التراجع عن خطواته العنصرية وسياسة الامر الواقع الذي حاول فرضها على المسجد الأقصى.

 

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