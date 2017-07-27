قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي, صباح الجمعة, الرجال دون الخميسين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة, التي شهدت على مدار الاسبوعين الماضيين توترا على خلفية الاجراءات الاسرائيلية العنصرية ضد المسجد الأقصى ومحاولة فرض سياسة الامر الواقع عبر “البوابات الالكترونية” ثم الكاميرات والجسور الحديدية.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قد قامت، أمس الخميس، باقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وحاصرت المسجد القبلي وإلقاء وابل من قنابل الصوت داخله في محاولة لإخلاء المصلين الذين قرروا الاعتكاف داخل المسجد.

وبحسب شهود عيان، اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المصلين وتقوم بتجميعهم تمهيداً لإخراجهم من المسجد الأقصى.

وأعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حالة الاستنفار القصوى في مدينة القدس, عقب إزالة البوابات والجسور والكاميرات عن بوابات الأقصى ودخول المصلين للمسجد المبارك, بعد 14 يوما من الرباط على بوابات الأقصى استطاع خلالها المصلين من كسر شوكة الاحتلال وإجباره عن التراجع عن خطواته العنصرية وسياسة الامر الواقع الذي حاول فرضها على المسجد الأقصى.

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