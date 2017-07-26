نقلت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، مضمون تسجيلات صوتية للأميرة الراحلة “ديانا”، كشفت من خلالها أسرار تتعلق بحياتها الحميمة مع الأمير “تشارلز”، حيث قالت لم يكن يقوم بتلك العلاقة إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع.

ووصفت الأميرة حياتها معه بالبائسة، وأشارت إلى أن يوم زواجها كان “أتعس يوم في حياتها”.

وأضافت الأميرة في التسجيلات التي سيتضمنها فيلم وثائق يتم إعداده لمناسبة الذكرى الـ20 لوفاتها أن الأمير تشارلز لم يرغب بها.

وقالت إن العلاقة الحميمة كانت أشبه بطقس روتيني.

يُذكر أن التسجيلات كانت تهدف لإجراء تمارين صوتية لتحسين طريقة كلام ديانا وخطابها العام. إلا أنّها استفادت منها لتتحدث عن علاقتها بالأمير تشارلز وعن حياتهما الحميمة وعلاقته بكاميلا باركر بولز.

وقد حاولت هيئة الإذاعة البريطانية قبل عدة سنوات شراء حقوق نشر بعض هذه التسجيلات. إلا أنها تخلت عن الفكرة خوفاً من إغضاب العائلة المالكة.

وأخيراً طلبت القناة الرابعة من المنتج كيفن سيم إعداد فيلم جديد تحت عنوان “ديانا تروي قصتها” ليجري بثه قريباً.

وفي المقابل أعد إبنا الأميرة الراحلة وليام وهاري فيلماً وثائقياً آخر عنوانه “ديانا أمّنا” حيث يرويان فيه أجمل محطّات حياتهما معها.

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