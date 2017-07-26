كشف موقع “المصدر” الإسرائيلي، أن الشرطة الإسرائيلية ستجري تحقيقا مع حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن، بعد أن أطلق النيران وقتل أردنييْن مساء الأحد.

وقال الموقع إن التحقيق مع الحارس سيكون إجراء روتينيا، وفقا لبنود اتفاقية فيينا الموقّعة من قبل إسرائيل. “والتي تنص على تمتع الممثلين الدبلوماسيين بحصانة بشأن اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم خارج دولتهم، ولكن على السلطات القانونية المحلية إجراء التحقيق معهم عند عودتهم إلى بلادهم، وبعد إنهاء التحقيق مع الحارس على إسرائيل تنقل نتائجها إلى السلطات القانونية المخوّلة في الأردن”.

وأضاف الموقع: “وفق التقديرات الإسرائيلية، يجري الحديث عن إجراء رسمي فقط – ومن المتوقع إطلاق سراح الحارس فورا عند الانتهاء من التحقيق”.

وأجري تحقيق مع الحارس عندما كان محاصرا في السفارة الإسرائيلية في الأردن، بعد وقت قصير من انتهاء الحادثة التي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيّين.

وأدلى الحارس بشهادته أمام المحققين الأردنيين، بحضور المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ورغم الحصانة، أعربت إسرائيل عن موافقتها وسمحت للأردن بسماع شهادة الحارس شريطة ألا يلحق به ضررا وأن يسمح له بمغادرة الدولة. فوافق الأردنيّون على هذه الشروط، لهذا سمعوا شهادة الحارس.

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