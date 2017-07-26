استمرارا لتنبؤاته التي لم يتحقق مها شيء، توقع مستشار ولي عهد أبو ظبي، الدكتور عبد الخالق عبد الله، أن أيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم باتت معدودة، وأن احتمالات فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019 باتت ضعيفة.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الوساطة التي قام بها “أردوغان” لحل الأزمة الخليجية: “أردوغان عاد خائبا ولن يعود للمنطقة مجددا ومؤشرات الداخل والخارج تنبأ ان فرصة فوزه في انتخابات الرئاسة ٢٠١٩ ضعيفة. أيام أردوغان معدودة”.

أردوغان عاد خائبا ولن يعود للمنطقة مجددا ومؤشرات الداخل والخارج تنبأ ان فرصة فوزه في إنتخابات الرئاسة ٢٠١٩ ضعيفة. أيام أردوغان معدودة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 26, 2017

وكالعادة، وضع عبد الخالق نفسه في موضع سخرية متابعيه الذين أكدوا بأن هذه المرة الرابعة التي يقول فيها نفس الكلام وتأتي النتائج على غير ما تنبأ، مؤكدين بأن ما ينطق به ليس تحليلا وإنما أماني ستخيب.

ههههههههههه أعتقد هذي رابع انتخابات تقول فيها نفس الكلام..

عندما تختلط الأماني بالتحليل السياسي — أسامة المقبل⚖️ (@OS_MOQ) July 26, 2017

يعني اردوغان عشان زار الخليج راح يخسر الانتخابات 😂😂😂😂😂😂😂 خوش تحليل صراحة — نابليون (@penq8i) July 26, 2017

دكتور ان كنت ناقد سياسي فكيف لك ان تنتقد اردوغان رغم إنجازاته وقاعدته الشعبية التي أنقذته من الانقلاب وتغض الطرف عن السيسي وعصابته !!؟ — فواز السعدون (@fawazalsa3doon) July 26, 2017

نحاول اخذ تغريداتك بجدية على اساس انك محلل سياسي وأكاديمي لكنك مستمر في الخلط بين التحليل والأماني — MustafaSheikh (@musSheikh) July 26, 2017

بصراحة بعد قرأتى للردود فهناك مثل عندنا فى مصر يقول أن فضيحتك كفضيحة المطاهر ليلة دخلتة

بكل صراحة أقول شكرآ للجزيرة التى أنارت العقول — yaser khatab (@yaserkhatab1) July 26, 2017

استاذ عبد الخالق ما توقعاتك للانتخابات الرئاسية في الامارات ؟؟ انا اتوقع فوز محمد بن زايد.انتخابات صعبة — Mohamed A (@Mohamed_A70) July 26, 2017

نفس توقعاتك لهيلاري كلينتون !! — Omar M (@OmaFrias) July 26, 2017

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أنهى جولة مباحثات عقدها في السعودية والكويت وقطر في محاولة لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ قرابة الشهرين.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار “أسن بوغا” بالعاصمة التركية أنقرة، عقب عودته من جولته الخليجية: “وجدنا فرصة لبحث الأزمة الخليجية، وتقييم المسائل الإقليمية الأخرى، وأجرينا مشاورات بشأن ما يمكننا فعله لحل الأزمة.”

وأضاف: “من السهل أن تهدم، لكن من الصعب جداً إعادة إعمار ما تم هدمه، وزيارتنا إلى عدد من الدول الخليجية تعتبر خطوة هامة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف.”

واعتبر الرئيس التركي أن الموقف القطري “إيجابي وجدير بالتقدير” مضيفا: “عبّرنا عن تطلعاتنا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءاتنا بالمملكة” مضيفا أن بلاده تطمح لبقاء العالم الإسلامي موحدا.

وذكر أردوغان، أنه “بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز “العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي” مؤكدا الاتفاق على “الحفاظ على الزخم في العلاقات بين البلدين”، موضحاً أن “هناك تطلعات كبيرة من الملك سلمان في حل الأزمة الخليجية”. كما تحدث عن لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلا إن النقاش طال تعميق التعاون والبعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية “والخطوات التي يمكن اتخاذها في الصناعات الدفاعية.

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