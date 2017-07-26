كشف الإعلامي التونسي والمذيع بقناة “الجزيرة” محمد كريشان، عن حقيقة الموقف الإماراتي المنافق للمملكة العربية السعودية، ساردا واقعة فعلية حدثت عام 1999، مع وزير الخارجية الإماراتي السابق راشد عبد الله النعيمي.

وقال “كريشان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” كشف خلالها سرعة تغير الموقف الإماراتي بفارق أيام معدودات من المديح للسعودية إلى مهاجمتها: “دعيت لإجراء مقابلة تلفزيونية مع وزير الخارجية الإماراتي السابق راشد عبد الله النعيمي في أبو ظبي”، موضحا أنه تم سجل المقابلة وعاد بها إلى الدوحة للبث لاحقا.

وأضاف موضحا كيف فشل في انتزاع انتقاد واحد منه للسعودية ومجلس التعاون الخليجي لموقفهم من قضية الجزر المحتلة من إيران، قائلا: “كان الوزير خلال اللقاء يدافع بضراوة عن السعودية ومجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بمواقف هؤلاء من الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران رغم كل محاولات المذيع لجره لانتقاد واحد أو جملة عتاب يتيمة”، مشيرا إلى أنه “بعد الإعلان عن موعد بث هذه المقابلة تلقت المحطة اتصالا من الخارجية الإماراتية ترجوها فيها ألا تفعل ذلك بحجة أن الأوضاع تغيرت، وفقا لقوله.

وأكد “كريشان” أن مدير قناة “الجزيرة” آنذاك محمد جاسم العلي رفض عدم بث المقابلة، موضحا أنه اقترح في المقابل، حلا وسطا، وذلك بتعويض المقابلة المسجلة بأخرى مباشرة على الهواء يصحح فيها الوزير ما يشاء.. وهذا ما كان.

وكشف الإعلامي التونسي أنه “ومنذ اللحظة الأولى، ذهلت للتغير الذي حصل فقد شرع ذات الوزير في انتقاد السعودية ومجلس التعاون بشراسة فما كان من المذيع إلا أن تحول هنا للدفاع عنهما، استنادا لنفس الحجج التي كان سمعها من الوزير نفسه قبل يومين”.

واختتم “كريشان تدوينته قائلا: ” انقلبت الأدوار والمواقف تماما !! وما زالت المحطة تحتفظ إلى اليوم بنسختي مقابلة متناقضتين لنفس المسؤول لا تفصل بينهما سوى بضعة أيام لا غير”.

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