أصدرت ما تعرف بـ”محكمة العدل الأوروبية” قرارا بإبقاء حركة المقاومة الاسلامية “حماس” على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب

وصدر عن محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، بيان جاء فيه، أن قرارها في شأن إبقاء «حماس» على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات «الإرهابية» هو قرار أوروبي جامع تم اتخاذه بعد دراسة تقارير شاملة عن نشاط المنظمة التي تسيطر على غزة منذ سنوات عديدة.

ونظرت المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لخطأ في الإجراءات.

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