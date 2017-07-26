تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بنكيران، وهو يؤدي بعض مقاطع أغنية “أم كلثوم” الشهيرة “القلب يعشق كل جميل”، خلال وجوده في أحد المقاهي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغنّي فيها بنكيران، إذ سبق أن انتشر له فيديو يردد مع أغنية “الأمل” لأم كلثوم، التي من أبرز مقاطعها “من زمان طال انتظاري واحتمالي ولا أنت داري”.

كما شارك بنكيران في أداء أغنية “منتصب القامة أمشي”، للموسيقي اللبناني مارسيل خليفة، وذلك في محفل حضره الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خالد مشعل.

إضافة إلى مشاركته عدة مرات في أغان شعبية، وأخرى مناصرة لحزب العدالة والتنمية، في محافل عامة.

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