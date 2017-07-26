أكد الصحفي الفرنسي المخضرم والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، جورج مالبرونو، أن ربحت الحرب الإعلامية في صراعها مع والإمارات.

 

وقال “مالبورنو” نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة الإماراتية: “لقد اعترف لي أحد المقربين من ان قطر ربحت الحرب الإعلامية في الصراع مع الرياض وأبوظبي”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى نقلا عن المصادر أن: “قطر تمكنت جيدا كضحية من فضح العقوبات المفروضة عليها من قبل جيرانها”.

 

وكانت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، وذلك على إثر تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال اختراق وكالة الانباء القطرية، التي أثبتت وكالة الاستخبارات الامريكية مسؤولية عن هذا الاختراق.

 

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