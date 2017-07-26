أكد الصحفي الفرنسي المخضرم والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، جورج مالبرونو، أن قطر ربحت الحرب الإعلامية في صراعها مع السعودية والإمارات.

وقال “مالبورنو” نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة الإماراتية: “لقد اعترف لي أحد المقربين من الامارات ان قطر ربحت الحرب الإعلامية في الصراع مع الرياض وأبوظبي”.

I- Confidence d'un proche des Emirats: "Le Qatar a gagné la guerre de la communication" dans le conflit entre Doha, Riyad et Abou Dhabi. pic.twitter.com/ASCdySpwQr — Georges Malbrunot (@Malbrunot) July 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى نقلا عن المصادر أن: “قطر تمكنت جيدا كضحية من فضح العقوبات المفروضة عليها من قبل جيرانها”.

II- "Le Qatar a très bien su se poser en victime" des sanctions qui lui ont été imposées par ses voisins, ajoute la source. — Georges Malbrunot (@Malbrunot) July 26, 2017

وكانت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، وذلك على إثر تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال اختراق وكالة الانباء القطرية، التي أثبتت وكالة الاستخبارات الامريكية مسؤولية الإمارات عن هذا الاختراق.

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