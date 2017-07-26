سَخِرَ الإعلامي “صالح الأرزق”، مقدم برنامج “الرأي الحر” من أحد الإماراتيين أجرى مداخلةً هاتفيّةً معه على الهواء مباشرةً، إذ زعم الأخير أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هو زعيم تنظيم “داعش” ابو بكرٍ البغداديّ!.

وقال المُتصل الإماراتي في مداخلته على قناة “الحوار”،إنه ثبت بعد الدراسة والمتابعة أن أمير قطر هو أبو بكر البغدادي، ليقاطعه المذيع قائلاً: “والله يا رجل أضحكتني على الهواء”.

وأضاف الإعلامي “الأرزق” للمُتصلّ: “لم يبقَ لديكم تراهات وأباطيل إلا أن تنثروها لعلّ أحدهم يلتقطها؟!”.

وقال للمُتصلّ الإماراتيّ: “انت تذكرني بمن قال إن الإخوان المسلمين في مصر هُم سبب سقوط الأندلس”.

وختم “الأزرق” قائلاً للمتصل الإماراتي: “إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت”.

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