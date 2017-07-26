سَخِرَ الإعلامي “”، مقدم برنامج “الرأي الحر” من أحد الإماراتيين أجرى مداخلةً هاتفيّةً معه على الهواء مباشرةً، إذ زعم الأخير أن أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هو زعيم تنظيم “” ابو بكرٍ ّ!.

 

وقال المُتصل الإماراتي في مداخلته على قناة “الحوار”،إنه ثبت بعد الدراسة والمتابعة أن هو أبو بكر البغدادي، ليقاطعه المذيع قائلاً: “والله يا رجل أضحكتني على الهواء”.

 

وأضاف الإعلامي “الأرزق” للمُتصلّ: “لم يبقَ لديكم تراهات وأباطيل إلا أن تنثروها لعلّ أحدهم يلتقطها؟!”.

 

وقال للمُتصلّ الإماراتيّ: “انت تذكرني بمن قال إن الإخوان  المسلمين في هُم سبب سقوط الأندلس”.

 

وختم “الأزرق” قائلاً للمتصل الإماراتي: “إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت”.

 

 

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