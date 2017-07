أثارت صورة تداولها ناشطون, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, الأربعاء, لجنود يقال انهم يتبعون “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الارهابي, وهم يحملون شعار “المثلية الجنسية “علم “قوس قزح”.

وسارع مصطفى بالي، مسؤول المكتب الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، للرد على الصورة التي فجرت حالة غضب عارمة في الشارع العربي, نافيا وجود وحدة عسكرية لـ”مثليين الجنس” تحارب تنظيم “داعش” في مدينة الرقة.

ونفى مصطفى بالي كافة تلك الأنباء جملة وتفصيلا في بيان نشرته مواقع كردية عديدة. حسب قوله.

Since there have been doubts and debates about the authenticity of the previous photo, here are two more with the new IFB tabur commander. pic.twitter.com/41KZkN28PL

