أثارت صورة تداولها ناشطون, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, الأربعاء, لجنود يقال انهم يتبعون “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الارهابي, وهم يحملون شعار “المثلية الجنسية “علم “قوس قزح”.

وسارع مصطفى بالي، مسؤول المكتب الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، للرد على الصورة التي فجرت حالة غضب عارمة في الشارع العربي, نافيا وجود وحدة عسكرية لـ”مثليين الجنس” تحارب تنظيم “داعش” في مدينة الرقة.

ونفى مصطفى بالي كافة تلك الأنباء جملة وتفصيلا في بيان نشرته مواقع كردية عديدة. حسب قوله.

Since there have been doubts and debates about the authenticity of the previous photo, here are two more with the new IFB tabur commander. pic.twitter.com/41KZkN28PL — IRPGF (@IRPGF) July 25, 2017

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”: “نحن نؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المثليين، لكن ننفي وجود كتيبة من هذا القبيل في إطار قواتنا، ونعتبر هذا الخبر غير صحيح”.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى تشكيل كتيبة من المتطوعين الدوليين من حركة لدعم “المثليين”، الذين يحاربون تنظيم “داعش” الإرهابي إلى جانب القوات الكردية، ونقلت مواقع عديدة عن المتحدث باسم تلك الكتيبة، هيفال روجيلات، تأكيده عن ترحيب عدد من المقاتلين الأكراد بهم، وتحمسهم لرفعهم علم “قوس قزح”، المعبر عن حركات مثليي الجنس.

TİKKO guerrilla & new IFB commander Heval Mahir is a dear friend of the IRPGF and supporter of Queer liberation. @RojavaTikko @ozgurgelecek4 pic.twitter.com/Ww6DW44O1Q — IRPGF (@IRPGF) July 25, 2017

كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورا لجنود يزعمون أنهم في الرقة ويحملون علم “قوس قزح”.

وأشار بالي إلى أنه في حال وجود مثل تلك الكتائب، فإنها ليست جزءا من “قوات سوريا الديمقراطية” أو “وحدات حماية الشعب” الكردية.

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