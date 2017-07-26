فصل التلفزيون الرسمي الإيراني المذيعة التلفزيونية آزاده نامداري، بسبب ظهورها في مقطع فيديو وهي لا ترتدي الحجاب وتتعاطى المشروبات الكحولية خلال تواجدها في سويسرا لقضاء إجازتها.

وعلقت المذيعة آزاده نامداري عبر حسابها على موقع “انستغرام”، “الحمد لله، أنا ملتزمة بالإسلام وارتداء الحجاب”، مقدمة شرحاً عن أسباب عدم ارتداء الحجاب.

وأوضحت أنها كانت تجلس مع أفراد الأسرة وأقاربها الذين لا تحتاج امرأة إلى ارتداء الحجاب بينهم في حديقة بسويسرا”، مضيفة “أن وشاحها سقط فجأة، وأخذ الفيديو في تلك اللحظة من قبل شخص مجهول”. ولم تقدم أي تفسير حول شرب البيرة في الفيديو.

Also published on Medium.