تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لأحد أفراد ميليشيات الطائفية، وهو يرفع شعار “الحشد” في الحرم المكي، في واقعة تمثل استهانة وسخرية بمشاعر المسلمين.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر أحد أفراد الميليشيا الطائفية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق المواطنين في مديرا ظهره لصحن الكعبة المشرفة ويحمل شعار “الحشد” دون مواربة أو خوف.

 

وكان ولي العهد السعودي فد استقبل قبل أسبوعين وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي المقرب من قائد فيلق قاسم سليماني استقبال “الفاتحين” متناسيا جميع التهديدات التي سبق وان وجهها للسعودية.

 

وبحسب ما صدر عن اللقاءات فقد اتفق “الأعرجي “مع المسؤولين السعوديين على تشكيل لجان متخصصة مشتركة بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب والمخدرات اضافة الى تأمين الحدود.

 

من جانبه قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدية وصفت بـ”الدسمة”، حيث تم منحه 5000 تأشيرة حج خارجة عن الحصة المقررة للعراق.

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