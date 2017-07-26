تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لأحد أفراد ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية، وهو يرفع شعار “الحشد” في الحرم المكي، في واقعة تمثل استهانة وسخرية بمشاعر المسلمين.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر أحد أفراد الميليشيا الطائفية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق المواطنين السنة في العراق مديرا ظهره لصحن الكعبة المشرفة ويحمل شعار “الحشد” دون مواربة أو خوف.

الحشد الشعبي في بيت الله الحرام

هذه بشائر 1800 تأشيرة حج هدية آل سعود لوزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي رجل إيران ورفيق قاسم سليماني! pic.twitter.com/KNKegi38og — شؤون عربية 📺 (@ArabAffairsTV) July 25, 2017

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فد استقبل قبل أسبوعين وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي المقرب من قائد فيلق القدس قاسم سليماني استقبال “الفاتحين” متناسيا جميع التهديدات التي سبق وان وجهها للسعودية.

وبحسب ما صدر عن اللقاءات فقد اتفق “الأعرجي “مع المسؤولين السعوديين على تشكيل لجان متخصصة مشتركة بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب والمخدرات اضافة الى تأمين الحدود.

من جانبه قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدية وصفت بـ”الدسمة”، حيث تم منحه 5000 تأشيرة حج خارجة عن الحصة المقررة للعراق.

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