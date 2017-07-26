تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً قالوا إنّها لحارس السفارة الإسرائيلية قاتل الأردنييْن، ظهر فيها مع حبيبته بعد عودته إلى “إسرائيل” من الأردنّ.

ويُلاحظ في الصور الحارس القاتل المدعو “زيف” رفقة حبيبته في أحد المطاعم، ويتبادلان القُبَل.

وكان رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد سأل الحارس الاسرائيليّ في أول حديثٍ له معه وهو في طريق العودة من الاردن الى “إسرائيل” عمّا اذا كان قد حدد موعداً مع حبيبته.

والتقى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، صباح الثلاثاء، مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن “عينات شلاين” ومع رجل الأمن الإسرائيلي “زيف” قاتل الأردنييْن بالسفارة الإسرائيليّة في عمّان، بعد عودتهما مساء الاثنين من الأردن.

وقال نتنياهو: “يسرني رؤيتكما ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت. لقد عملتما بشكل حيد وبرباطة جأش وكنا ملتزمين بإخراجكما. كانت هذه مسألة وقت فقط ويسرني أن تم القيام بذلك خلال وقت قصير. أنتما تمثلان دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة”.

وقال رجل الأمن “زيف” إنه “يشكر رئيس الوزراء من صميم قلبه وإنه والسفيرة شعرا بأنه يتم بذل قصارى الجهود من أجلهما وأضاف أنه يسر بالعودة إلى البلاد”.

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