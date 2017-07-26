تفاعل نشطاءُ على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مع مقابلةٍ أجراها الكاتب والمحلل السياسي الأردني مجيد عصفور، عبر شاشة قناة “الجزيرة” الفضائية، ظهر فيها مرتدياً “شورت”، ومن أعلى ارتدى جاكيتاً وقميصاً وربطة عنق، كون المقابلة تمت عبر برنامج “سكايب”؛ نظراً لإغلاق مكتب القناة في عمّان.

وكان يعلق المحلل عصفور على الأحداث الأخيرة التي شهدتها السفارة الإسرائيلية في عمّان، وأسفرت عن مقتل أردنيين على يد أحد حراس السفارة، في واقعة أثارت غضب الشارع الأردني.

وكشف المحلل عصفور في مقابلةٍ لاحقة ضمن برنامج “نشرتكم” على شاشة “الجزيرة”، كواليس ما حدث، قائلاً إن نجله “مُناف” هو الذي قام بتصويره خلال المقابلة، وأرسل الفيديو الى أحد أصدقائه في استراليا.

من جانبه، قال الإبن، إنه ارسل الفيديو لأحد اصدقائه في استراليا، ولم يكن يتوقع أن ينتشر في الوطن العربي على هذا النطاق الواسع، لافتاً إلى أن اصدقاءه تربطهم بوالده علاقة طيّبة، علماً أنهم أجانب وليسوا عرباً.

وقال المحلل السياسي الأردني إنه تفاعل مع الإنتشار الواسع للفيديو المتعلق به بإيجابية مُطلقة، مشيراً إلى أنه يعمل في مجال الصحافة منذ 40 عاماً، ولم يُصادف شهرة مثل الشهرة التي تسبب له بها ذلك الفيديو.

أما الإبن “مناف” فقال انه تفاجأ من الانتشار الواسع للفيديو في البداية، لكن تقبُل والده له بأريحية جعله يتعامل مع الموضوع بشكلٍ عاديّ .

شاهد مقابلة المحلل الأردني في الدقيقة الـ13

واستغلّت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، المقابلة للإساءة لقناة “الجزيرة”، علماً أن قناة الـBBC كانت قد تعرّضت لموقفٍ مشابه حينما استضافت محللاً من كوريا الجنوبية، حيث تفاجأ المذيع والمشاهدون يدخول أطفاله الى الغرفة التي كان يجري منها المقابلة.

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