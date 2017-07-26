على غرار الأغنية الإسبانية الشهيرة “ديسباسيتو”، أدّى مجموعةٌ من الشبان العُمانيين الأغنية على طريقتهم الخاصة، سلّطوا خلالها الضوء على معاناة شُبان السلطنة مع الزواج وكثرة الطلبات وارتفاع المهور.

وتحمل الاغنية اسمم “عذبتوهم” وتم غناؤها على الموسيقى الاصلية لأغنية “ديسباسيتو”، وحازت إعجاباً واسعاً على “تويتر”.

وأعاد النشطاء نشر مقطع فيديو للسلطان قابوس قبل عامين يتحدث فيه عن ارتفاع المهور ويحث أولياء الأمور على الرأفة بالشباب الطالبين للزواج، مؤكدا أن السلطنة قامت بتحديد سقف أعلى للمهور كي لا يُبالغ الأهل بتحديد القيمة.

يذكر أنّ أغنية “ديسباسيتو” الأصلية وتعني بالإسبانية “رويدا رويدا” للبورتوريكي “لويس فونسي” لقيت رواجًا في أنحاء العالم أجمع، وأصبحت الأغنية الأكثر مشاهدة على الإطلاق بموقع يوتيوب.

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