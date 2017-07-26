في خيبة أمل جديدة وخلافا لما تعتقده السعودية بأنها تعتمد على حليف قوي يساعدها في فرض إجراءاتها ضد قطر، كشف عضو لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور “جون كورنين” إن السعودية دفعت أموالا طائلة عبر جماعات الضغط والعلاقات العامة الأميركية لتقويض ومنع صدور قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف اختصارا بقانون “جاستا”.

وأضاف “كورنين” خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ، أن السعودية ودولا أخرى مستعدة لدفع مبالغ هائلة بهدف التأثير في القوانين والسياسات الأميركية.

وأوضح “كورنين” أن السعودية قامت بحملة على مدار الساعة لوقف القانون عبر بث رسائل وتشريعات منسوبة لجهات مجهولة تتضمن تهديدات لشركات أميركية.

وتابع أن السعودية دفعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.3 مليون دولار شهريا لجماعات ضغط أميركية وشركات علاقات عامة بهدف تقويض وإلغاء هذا التشريع، وذلك من أجل تقويض حق ضحايا الإرهاب من الأميركيين في الملاحقة القضائية للدول التي تمول الإرهاب. واستدرك أن الجانب الأسوأ من هذه الحملة كان استعمال شخصيات أميركية مرموقة لإقناع عدد من أعضاء الكونغرس.

وكشف السناتور” جون كورنين” أن وكلاء من الحكومة السعودية أرسلوا أشخاصا إلى واشنطن وزودوهم بمعلومات مغلوطة من أجل تقديمها لأعضاء في الكونغرس في خرق صارخ لقانون تسجيل العملاء الأجانب.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في 28 سبتمبر/أيلول الماضي قانون جاستا بأغلبية ساحقة مما يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب والتي ينتمي لها المنفذون أمام القضاء الأميركي.

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