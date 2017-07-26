أثار السعوديون على موقع “تويتر” ضجةً كبيرةً عبر تعليقاتهم على هاشتاغ #سايق_كريم_يغتصب_مواطنه، المُتعلّق بتعرّض مواطنة سعودية للاغتصاب على يدّ سائق تابع لشركة “كريم” للنقل.

وردًّا على الجدل المُثار نفت الشركة تلك الأخبار في بيانٍ لها واصفة إياها بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيانها​ الذي نشرته عبر تويتر “تابعنا تغريدات عبر بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد كباتن كريم قد اعتدى على سيدة في منطقة القصيم. وإذ نؤكّد بأن هذه القضية لا تمت لشركة وكباتن كريم بأي صلة كانت، فإننا وحماية لصورة كباتننا الذين يقومون بعملهم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة تحتفظ “كريم” بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدّ من روّج لهذه الأخبار الملفقة”.

وأضافت الشركة في بيانها “هي فرصة لنؤكد بأن اجراءات تسجيل الكباتن في منصتنا تبدأ من التسجيل الإلكتروني ثمّ التدريب المباشر في مكاتبنا والحصول على الصحيفة الجنائية والوثائق الرسمية. وهي اجراءت نقوم بها لحماية أمن وسلامة ملايين المستخدمين في أكثر من 50 مدينة بالمملكة”.

بيان شركة كريم عن ما يتم تداوله حول هاشتاق #سايق_كريم_يغتصب_مواطنه pic.twitter.com/kbMjARIVwN — كريم السعودية (@CareemKSA) July 25, 2017

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