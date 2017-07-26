أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، بأنه يخطط لزيارة موسكو يوم 11 أيلول/ سبتمبر، والاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني ” سآتي إلى موسكو بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر. واعتزم اللقاء مع الرئيس بوتين”.

وأشار الحريري إلى أن الرئيس الروسي بوتين “صديقه”.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني، “سنناقش كل شيء، الوضع في لبنان والمنطقة، وسنطلب منه [بوتين] المساعدة في محاربة “داعش” ومساعدة الجيش اللبناني”.

فضلا عن ذلك قال سعد الحريري لوكالة “سبوتنيك” الروسية، انه سيبحث مع بوتين أيضا الوضع في سوريا، مضيفا “نحن نتفق على أشياء كثيرة، لكن سوريا واحدة من القضايا التي نختلف عليها، هذا أمر طبيعي”.

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