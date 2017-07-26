سأل السفير الأردني الأسبق في تل ابيب ووزير الخارجية والبلاط الدكتور مروان المعشر علنا ما اذا كانت الحصانة الدبلوماسية تتيح قتل مواطني الدولة التي يعمل فيها الدبلوماسي المحصن.

واستنكر المعشر طريقة التعامل مع أزمة رجل الأمن الإسرائيلي.

وقال في تصريح له على فيسبوك :لا أستطيع ان اجد تبريرا مقنعا لإعادة رجل الامن الاسرائيلي بهذه الطريقة و لا للرواية الرسمية.

وسأل المعشر: أليس هناك حد أدنى لاحترام المواطن الاردني و لهيبة الدولة؟ و هل الحصانة الدبلوماسية تتيح للدبلوماسي قتل مواطني الدولة التي يعمل فيها؟ مؤسف و معيب ما وصلنا اليه.

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