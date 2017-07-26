أشاد رئيس اتحاد علماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي بالشباب الفلسطيني الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم وباعوا أرواحهم، مؤكدا بأن إسرائيل لم تعد تخشى إلا هم، موضحا بأن بزوغ الفجر وإزاحة الغمة قادم لا محالة، مشددا على أن قدوم الفجر ونحن مكافحين أشرف من راقدين، في إشارة لحالة الهوان التي غلبت على الأمة الإسلامية في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى.

وقال “القرضاوي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لم يبق من شيء تخافه إسرائيل إلا الشباب الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم، بائعين أرواحهم لله، لا يبالون أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم”.

لم يبق من شيء تخافه إسرائيل إلا الشباب الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم، بائعين أرواحهم لله، لا يبالون أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا حالة الهوان والخذلان التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل العرب والمسلمين مستدلا بمقولة للشيخ “الغزالي” رحمه الله: “قال شيخنا الغزالي رحمه الله: “إن الفجر سيطلع حتماً؛ ولئن يطلع علينا الفجر مكافحين أشرف من أن يرانا راقدين”.

قال شيخنا الغزالي رحمه الله: "إن الفجر سيطلع حتماً؛ ولئن يطلع علينا الفجر مكافحين أشرف من أن يرانا راقدين". — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 26, 2017

يشار إلى أنه رغم ما تعرض له المسجد الأقصى من محاولات لتهويده ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه وإقامة بوابات إلكترونية تهدف لتقسيمة “زمانيا ومكانيا”، إلا ان حالة الصمت والخذلان عمت البلاد العربية والإسلامية، حيث لم يقتصر الأمر على المواقف الرسمية للدول وإنما طال الأمر الشعوب التي كانت أداة ضاغطة على حكامها في السباق عندما يتعرض المسجد الاقصى لأي اعتداء، وهو الامر الذي يعكس الترهيب والتغييب التي تعيشها الشعوب.

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