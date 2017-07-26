أشاد رئيس اتحاد علماء المسلمين، الدكتور بالشباب الفلسطيني الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم وباعوا أرواحهم، مؤكدا بأن لم تعد تخشى إلا هم، موضحا بأن بزوغ الفجر وإزاحة الغمة قادم لا محالة، مشددا على أن قدوم الفجر ونحن مكافحين أشرف من راقدين، في إشارة لحالة الهوان التي غلبت على الأمة الإسلامية في ظل ما يتعرض له .

 

وقال “القرضاوي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”  لم يبق من شيء تخافه إسرائيل إلا الشباب الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم، بائعين أرواحهم لله، لا يبالون أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا حالة الهوان والخذلان التي يتعرض لها المسجد من قبل والمسلمين مستدلا بمقولة للشيخ “الغزالي” رحمه الله: “قال شيخنا الغزالي رحمه الله: “إن الفجر سيطلع حتماً؛ ولئن يطلع علينا الفجر مكافحين أشرف من أن يرانا راقدين”.

 

يشار إلى أنه رغم ما تعرض له المسجد الأقصى من محاولات لتهويده ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه وإقامة بوابات إلكترونية تهدف لتقسيمة “زمانيا ومكانيا”، إلا ان حالة الصمت والخذلان عمت البلاد العربية والإسلامية، حيث لم يقتصر الأمر على المواقف الرسمية للدول وإنما طال الأمر الشعوب التي كانت أداة ضاغطة على حكامها في السباق عندما يتعرض المسجد الاقصى لأي اعتداء، وهو الامر الذي يعكس الترهيب والتغييب التي تعيشها الشعوب.

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