أوضحت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الخطوات الصحيحة للهجرة الى السويد، وكيف يستطيع المهاجر الحصول على الجنسية السويدية؟، وذلك باتّباع الآتي:

1.يجب أن تبلغ 18 عاما على الأقل: كي تقدم على الجنسية بشكل منفرد، عليك أن تبلغ 18 عاما، أما بالنسبة للأطفال دون ذلك السن، فيتم التقديم لهم من خلال أولياء الأمر.

2.تمتلك هوية “مثبتة”: يجب أن تمتلك هوية تثبت شخصيتك، مثل جواز السفر.

3.إقامة “دائمة” في السويد: عليك بالتقديم للحصول على “إقامة دائمة” في السويد، قبل أن تستطيع التقديم على الجنسية.

4.قضاء المدة المحددة: بعد الحصول على بطاقة “الإقامة الدائمة”، عليك بالإقامة في السويد لمدة 5 أعوام على الأقل.

5.لا تخرق القانون: تقول وزارة الهجرة السويدية، إنها تنظر إلى سلوك المهاجر، أثناء مدة إقامته، قبل أن تمنحه الجنسية السويدية.

6.تعلم اللغة السويدية: تعلم اللغة السويدية سيساعدك على التأقلم الحقيقي مع الثقافة السويدية، ولكنك في الحقيقة غير ملزم بتعلم السويدية وفق قانون الهجرة.

7.استعد للظلام: الصيف السويدي قد يمنحك 20 ساعة من أشعة الشمس، ولكن الشتاء مظلم جدا، وقد تنحصر ساعات النهار إلى 4 ساعات فقط.

8.افهم متطلبات الملابس: عليك بإحضار العديد من الملابس الشتوية التي ستدفئك في فصل الشتاء القارس، أما في مجال العمل، فلا يرتدي السويديون الملابس الرسمية، كما هو معروف بدول غربية عديدة مثل الولايات المتحدة. فالراحة هي العنصر الأهم في ثقافة الملابس السويدية.

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