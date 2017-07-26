شنت الإعلامية القطرية، ، هجوما عنيفا على السعودي، ، ناعتة إياه بالجبان والمتآمر، موجهة له رسائل محرجة تكشف نفاقه فيما يقوله بحق على الرغم من إشادته بها قبيل فرض الحصار بعشرين يوما فقط.

 

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة لها تصريحات خاصة بالجبير أشاد فيها بأمير قطر ووزير خارجيتها قبل فرض الحصار بفترة قصيرة مضيفة إياه في “المنشن” لكي لا تحسب عليها أنها تغتابه في غيابه: “لن أغرد في غيابك .. فاسمع : 20 يوماً تفصل بين الصورة وانكشاف تآمرك ضد وطني وقيادتي وأهلي منكمش قليلاً تماماً كمن يُخفي ذنبه”.

 

وأضافت في تغرية أخرى مرفقة صورة لتغريدة له يشيد فيها بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلة: “وهنا لم أحجمت عن معاتبة أخيك بما تدعيه الآن؟ أجبُنت أم ضرورات المؤامرة؟ هل تستطيع أن تنظر في وجه أخيك ثانية كما في الصورة ؟”.

 

واختتمت تدويناتها بتوجيه رسالة محرجة للجبير قائلة: “احفظها عن امرأة قطرية الرجال لاتجبُن عن المواجهة ولا تَفحش في القول فنذلُ الرجالِ كنذلِ النبات ** فلا للثمار ولا للحطبْ “.

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