شنت الإعلامية القطرية، إلهام بدر، هجوما عنيفا على وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ناعتة إياه بالجبان والمتآمر، موجهة له رسائل محرجة تكشف نفاقه فيما يقوله بحق قطر على الرغم من إشادته بها قبيل فرض الحصار بعشرين يوما فقط.

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة لها تصريحات خاصة بالجبير أشاد فيها بأمير قطر ووزير خارجيتها قبل فرض الحصار بفترة قصيرة مضيفة إياه في “المنشن” لكي لا تحسب عليها أنها تغتابه في غيابه: “لن أغرد في غيابك .. فاسمع : 20 يوماً تفصل بين الصورة وانكشاف تآمرك ضد وطني وقيادتي وأهلي منكمش قليلاً تماماً كمن يُخفي ذنبه”.

لن أغرد في غيابك .. فاسمع :

20 يوماً تفصل بين الصورة وانكشاف تآمرك ضد وطني وقيادتي وأهلي

منكمش قليلاً تماماً كمن يُخفي ذنبه 👇🏼@AdelAljubeir pic.twitter.com/7UoJpn09FM — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) July 26, 2017

وأضافت في تغرية أخرى مرفقة صورة لتغريدة له يشيد فيها بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلة: “وهنا لم أحجمت عن معاتبة أخيك بما تدعيه الآن؟ أجبُنت أم ضرورات المؤامرة؟ هل تستطيع أن تنظر في وجه أخيك ثانية كما في الصورة ؟”.

وهنا👇🏼

لم أحجمت عن معاتبة أخيك بما تدعيه الآن؟

أجبُنت أم ضرورات المؤامرة؟

هل تستطيع أن تنظر في وجه أخيك ثانية كما في الصورة ؟

@AdelAljubeir pic.twitter.com/zh4ak4aeYH — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) July 26, 2017

واختتمت تدويناتها بتوجيه رسالة محرجة للجبير قائلة: “احفظها عن امرأة قطرية الرجال لاتجبُن عن المواجهة ولا تَفحش في القول فنذلُ الرجالِ كنذلِ النبات ** فلا للثمار ولا للحطبْ “.

احفظها عن امرأة قطرية

الرجال لاتجبُن عن المواجهة ولاتَفحش في القول

فنذلُ الرجالِ كنذلِ النبات ** فلا للثمار ولا للحطبْ

@AdelAljubeir — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) July 26, 2017

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