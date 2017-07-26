ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن إسرائيل تنوي دفع تعويضات لعائلة الطبيب بشار حمارنة، أحد المواطنيْن الأردنيين اللذين قتلا بنيران مسؤول الأمن الإسرائيلي في سفارة تل أبيب بعمّان.

وكان الجانب الإسرائيلي قد ألمح لنظيره الأردني إلى استعداده دفع تعويضات بعد انتهاء الأزمة وعودة ضابط الأمن الإسرائيلي القاتل إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحمارنة هو صاحب العقار الذي كان مؤجّرا للسفارة الإسرائيلية كمكان للسكن.

من جانبها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عائلة الحمارنة طالبت الحكومة “باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة المجرمين والاقتصاص منهم دفاعا عن الكرامة الوطنية، ولوضع حد للتجاوزات التي تمس الأمن الوطني”.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الحمارنة الخميس، بينما شارك آلاف الأردنيين أمس الثلاثاء في تشييع جثمان القتيل الأول وهو الفتى محمد الجواودة (17 عاما)، وسط هتافات “الموت لإسرائيل”.

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