علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي انتقد فيها إجراءات إسرائيل الأخيرة فيما يخص المسجد الأقصى، قائلة إنه من الأفضل له الاهتمام بشؤون دولته.

إذ قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان وزعته على وسائل الاعلام: “أقوال الرئيس التركي (الثلاثاء) أمام نشطاء حزبه لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة ومشوهة. حريٌ به أن يصب اهتمامه على المشاكل والصعوبات التي تواجهها دولته.”

وأضاف البيان: “عهد الإمبراطورية العثمانية قد ولى دون عودة. إن “أورشليم” كما أسماها البيان ويقصد بها “القدس” كانت ولا تزال وستظل عاصمة الشعب اليهودي !!”. وعلى نقيض ما كان في الماضي، فإن هذه المدينة تديرها حكومة ملتزمة بالحرية والأمن وحرية اقامة الشعائر الدينية واحترام حقوق كافة الأقليات. من كان بيته من زجاج من الأفضل أن يمتنع عن إلقاء الحجارة”.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق من الثلاثاء، في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه، إن “ما تقوم به اسرائيل حاليا هو محاولة لأخذ المسجد الأقصى من أيدي المسلمين،” وأنه “غير مقبول أبداً التعامل مع المسلمين المتوجهين لأداء عباداتهم في المسجد الأقصى كإرهابيين،” حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

وأضاف أردوغان: “إذا كان الجنود الإسرائيليون اليوم، يدنسون بشكل صارخ باحة المسجد الأقصى بأحذيتهم، ويسفكون دماء المسلمين، متذرعين بحوادث بسيطة، فإن سبب ذلك هو عدم مساندتنا للأقصى بما يكفي.”

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