ذكر موقع “خليج تايمز” الإماراتي، أنّ أحد البنوك في مدينة الشارقة بدولة الإمارات تعرّض إلى سرقة من قبل ملثمين في وضح النهار، في واقعة نادرة من نوعها.

ووفقًا للشرطة، وقعت السرقة في فرع أحد البنوك على طريق البحيرة بالكورنيش حوالي الساعة 11 صباحًا الثلاثاء.

وسرق اللصوص الملثمون النقود من أحد موظفي صناديق التعاملات النقدية، ولاذوا بالفرار.

وفي حين لم يتم العثور على اللصوص في مكان الحادث، بدأت الشرطة تحقيقاتها برفع البصمات ومراجعة لقطات كاميرات المراقبة، واستجواب موظفي البنك.

Also published on Medium.