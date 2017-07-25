أكد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنيّة عمّان، كان “عملية طعن إرهابية” وفقَ تعبيره، ما ينفي الرواية التي أوردتها السلطات الأردنيّة عن انّ ما حدث كان “خلافاً شخصياً” بين الضحية الأردني وحارس السفارة القاتل.

وورد حديثُ نتنياهو في سياق إعلانه عودة طاقم السفارة الإسرائيلية من عمّان إلى “إسرائيل”، ليل الإثنين.

وأعلن مكتب نتنياهو عودة طاقم السفارة الإسرائيلية بعمان بمن فيهم رجل الأمن الذي قتل مواطنين أردنييْن مساء الأحد، في الوقت الذي أعلن بيان للأمن العام الأردني انتهاء التحقيقات بالحادث.

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق من مساء الاثنين، أن قرار إزالة البوابات الإلكترونية من أمام بوابات المسجد الأقصى، جاء ضمن صفقة مع الأردن، مقابل إفراجها عن حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأحد مواطنين أردنييْن في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

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