أشاد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة بموقف المملكة الأردنية الهاشمية في نصرة المسجد الأقصى، مؤكدا بأن الشعب الأردني شعب عريق تطغى “العروبة” على مناحي حياتهم.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الاردن دوله عريقة و شعبها شعب عربي اصيل و هم عشائر و رجالات تطغى العروبة على كل حياتهم و النظام الهاشمي يراعي الحقائق الاجتماعية في المملكة”.

الاردن دوله عريقه و شعبها شعب عربي اصيل و هم عشائر و رجالات تطغى العروبه على كل حياتهم و النظام الهاشمي يراعي الحقائق الاجتماعيه في المملكه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى معربا عما تمناه منذ وقوع حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان قائلا: “من اول ما وقع حادث السفارة الإسرائيلية في الاردن وانا اتمنى ان يعيد الاردن الكرة في استخدام الحادث لنصرة المسجد الاقصى الذي حماه اهله الابطال”.

من اول ماوقع حادث السفارة الاسرائيليه في الاردن وانا اتمنى ان يعيد الاردن الكرة في استخدام الحادث لنصرة المسجد الاقصى الذي حماه اهله الابطال — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

وفي إشارة للدور الأردني في قيام إسرائيل بإزالة البوابات الإلكترونية عن أبواب المسجد الأقصى قال: “اليوم قدم الاردن ما يستطيعه من نصرة للمسجد الاقصى وله سابقة فضل لا يجحدها منصف و علينا ان نعزز الموقف الاردني في المناصرة لعل الآخرين يخجلون”.

اليوم قدم الاردن ما يستطيعه من نصرة للمسجد الاقصى وله سابقة فضل لا يجحدها منصف و علينا ان نعزز الموقف الاردني في المناصرة لعل الآخرين يخجلون — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

وأكد “الدويلة” على أن “الاردن بلد صغير المساحة و السكان والموارد بالمقارنة مع مصر والسعودية والعراق وحتى سوريا لكنه لم يتخلف عن اي معركة عربيه مع العدو الصهيوني”.

الاردن بلد صغير المساحه و السكان والموارد بالمقارنه مع مصر و السعوديه والعراق وحتى سوريا لكنه لم يتخلف عن اي معركة عربيه مع العدو الصهيوني — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

وأوضح أن الجيش الاردني حارب “في عام النكبة ٤٨ و في عام النكسة ٦٧ و في حرب اكتوبر ٧٣ على الجبهة السورية و كان الملك حسين يراعي عروبة شعبه و واقع بلده”.

حارب الجيش الاردني في عام النكبه ٤٨ و في عام النكسه ٦٧ و في حرب اكتوبر ٧٣ على الجبهه السوريه و كان الملك حسين يراعي عروبة شعبه و واقع بلده — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

وأكد “الدويلة” أن “الاردن هو جيش معركة الكرامة و شعبها لاتزال الدماء العربية تغلي في عروقهم على ضياع فلسطين و الاقصى لكنه بلد محدود المصادر و العرب كذابين”.

الاردن هو جيش معركة الكرامه و شعبها لاتزال الدماء العربيه تغلي في عروقهم على ضياع فلسطين و الاقصى لكنه بلد محدود المصادر و العرب كذابين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

وفي سياق آخر وتفنيدا لما يتم تداوله، كشف “الدويلة” أن “الذي سرب ساعة الصفر في حرب اكتوبر لإسرائيل كان ضابط مخابرات مصري من محيط انور السادات حيث ابلغ مدير الاستخبارات الاسرائيلي الساعة اربع الفجر”.

الذي سرب ساعة الصفر في حرب اكتوبر لاسرائيل كان ضابط مخابرات مصري من محيط انور السادات حيث ابلغ مدير الاستخابرات الاسرائيلي الساعه اربع الفجر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

واختتم “الدويلة” تدويناته قائلا: “يجب ان نعود انفسنا على ذكر حقائق التاريخ مهما كانت مخالفه لأهوائنا فالتاريخ ذهب بما فيه ولا نستطيع تغييرة و لا نعرف كل الحقيقة في كل وقت”.

يجب ان نعود انفسنا على ذكر حقائق التاريخ مهما كانت مخالفه لاهوائنا فالتاريخ ذهب بما فيه ولا نستطيع تغييرة و لا نعرف كل الحقيقه في كل وقت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 25, 2017

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