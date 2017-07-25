كشفت مسودة بيان أرسل عن طريق الخطأ لـ”رويترز”، بأن الرئاسة الفرنسية تأمل أن يتوصل رئيس وزراء ليبيا فائز السراج واللواء المتمرد “خليفة حفتر” اليوم الثلاثاء إلى اتفاق على وقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات.

وقال الرئاسة الفرنسية وفقا لمسودة البيان الذي قال قصر الإليزيه لاحقا إنها وثيقة عمل أرسلت بالبريد الإلكتروني قبل الموعد المحدد لذلك “نلتزم بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد وندين بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا”.

وأضافت المسودة أن “السراج وحفتر” من المنتظر أن يلتزما بالعمل لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن اعتبارا من ايوم 25 يوليو/ تموز تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأفاد مصدر في الإليزيه لرويترز بأن مسودة البيان هي نتاج مفاوضات بين مبعوثي الأطراف الليبية المتنافسة والمسؤولين الفرنسيين لكن محتواها لا يزال خاضعا لبعض التغييرات.

وأشارت رويترز إلى أن أغضبت المبادرة الفرنسية أغضبت المسؤولين في إيطاليا التي سبق أن تولت قيادة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في مستعمرتها السابقة وتحملت عبء الموجات المتعاقبة من المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط من ليبيا.

وتساند الحكومات الغربية اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ونصبت بموجبه حكومة السراح ومقرها طرابلس.

لكن حفتر، الذي أعلن هذا الشهر النصر على المجموعات المسلحة المنافسة في معركة للسيطرة على بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية، رفض قبول مشروعية هذه الحكومة.

وكان الرئيس الفرنسي قد وجه دعوة لكل من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة فايز السراج وقائد ميليشيات “الكرامة” اللواء المتمرد خليفة حفتر للاجتماع في باريس اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي تم انعقاده بالفعل دون خروج أي تصريحات حتى كتابة هذا الخبر.

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