أفادت أنباء تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، أن اللاعب السابق لمنتخب الجزائر وفريق اتحاد العاصمة لكرة القدم، يوسف بلايلي والذي تم فسخ التعاقد معه عام 2015 بعد أن ثبت تعاطيه “الكوكايين”، يتواجد هذه الأيام في فرنسا للتفاوض حول إمكانية انضمامه إلى نادي “أنجيه” الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية، على وجود رغبة حقيقية لدى نادي “أنجيه” الذي يملكه الفرنسي والجزائري الأصل “سعيد شعبان” في الحصول على توقيع “يوسف بلايلي” بعد انتهاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الكشف عن تعاطيه مادة الكوكايين المخدرة.

يشار إلى أنه يحق للاعب الانتقال إلى أي فريق بصفة مجانية هذا الصيف بعد أن قام اتحاد العاصمة في وقت سابق بفسخ التعاقد معه في 2015 بسبب واقعة تعاطيه الكوكايين قبل إحدى مباريات الدوري الجزائرى، مما جعل الاتحاد الجزائري لكرة القدم يفرض عليه عقوبة الحرمان من اللعب لمدة 4 سنوات، والتي أيدها الفيفا، قبل أن تقلص محكمة التحكيم الرياضية العقوبة إلى سنتين، ليصبح بإمكان اللاعب العودة للملاعب انطلاقا من 22 أيلول/سبتمبر المقبل

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