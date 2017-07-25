شن الكاتب الصحفي القطري ومدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، جابر بن ناصر المري، هجوما عنيفا على دولة الحصار الأربع، ناعتا إياها بـ”حلف الفجار”, مؤكدا بأنه لم يعد بينها وبين قطر إلا القانون الدولي وملاحقتها سياسيا وقانونيا.

وقال “المري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لم يترك #حلف_الفجار للأخوّة مجالاً، فلم يعد بيننا وبينهم إلا القانون الدولي، والذي بدأ فعلياً بملاحقتهم حقوقياً وسياسياً. . #لن_ننسى”.

لم يترك #حلف_الفجار للأخوّة مجالاً، فلم يعد بيننا وبينهم إلا القانون الدولي، والذي بدأ فعلياً بملاحقتهم حقوقياً وسياسياً.

.#لن_ننسى — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) July 24, 2017

وفي رده على أحد المغردين السعوديين، الذي هاجم ترحيب “المري” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للدوحة أمس الاثنين، والذي زعم ان مرد قطر للملك سلمان وان “أردوغان” لن ينفعها قال: “الله الغني عنكم”.

الله الغني عنكم https://t.co/CvwxcMFQcT — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) July 24, 2017

وفي رد آخر على أحد المغردين الذي زعم أن قطر تنتظر مأساة اقتصادية بسبب المقاطعة، قال “المري”: “حنا بخير وديرة العز في خير، والبعد عنكم غنيمة حتى تتطهروا”.

حنا بخير وديرة العز في خير، والبعد عنكم غنيمة حتى تتطهروا https://t.co/NXvhJszK1k — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) July 24, 2017

وكانت دول الحصار الأربع المقاطعة لقطر (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين)، قد أعلنت عن قوائم إرهابية جديدة تضم 9 كيانات و9 أشخاص، واعتبرت التعديل القطري الأخير لقانون مكافحة الإرهاب عودة “غير كافية” للمسار الصحيح، وفق بيان مشترك.

وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلنت الدول الأربع عن إضافة “9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها (…) في إطار محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله”، مشيرة إلى أنهم “ذوو ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية”.

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