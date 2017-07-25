سخر الكاتب الاردني أحمد حسن الزعبي من إفراج الحكومة الاردتية عن طاقم السفارة الاسرائيلية في عمّان ومن بينهم حارس الأمن قاتل اأردنييْن مساء الأحد الماضي.

وكتب “الزعبي” ساخراً: “مش المهم الإفراج عن القاتل الصهيوني (زيف) المهم انه نشّفنا ريقه بالتحقيق .. إيه والله”.

كانت السلطات الإسرائيلية أعلنت عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان لإسرائيل بمن فيهم الحارس الذي قتل أردنيين الأحد.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن عودة طاقم السفارة جاء نتيجة للجهود الإسرائيلية التي بذلت منذ الحدث بالإضافة للمكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الملك الأردني عبد الله الثاني ظهر الاثنين.

وأضافت القناة أن طاقم السفارة بمن فيهم السفيرة “عينات شلاين” وصلوا الليلة الماضية إلى معبر “اللنبي” قادمين من الأردن وذلك بعد التفاهم مع الأردن حول السماح بعودتهم.

يأتي ذلك على الرغم من قرار وزير الداخلية الأردني والذي يقضي بحظر خروج الحارس من السفارة إلى حين استجوابه وذلك بعد ساعات من قتله لأردنيين داخل أحد المنازل التابعة للسفارة بالعاصمة الأردنية عمان.

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق من مساء الاثنين، أن قرار إزالة البوابات الإلكترونية من أمام بوابات المسجد الأقصى، جاء ضمن صفقة مع الأردن، مقابل إفراجها عن حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأحد مواطنين أردنييْن في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

Also published on Medium.