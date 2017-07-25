أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار معبد بوذي وسقوطه في نهر أيياروادي في بلدة “باكوكو” بمنطقة “ماغواي الوسطى” في ميانمار، بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار في المنطقة.

وتابع بعض الزوار مشهد سقوط معبد “ثيري يادانا بييلون تشانثا” البوذي وهيكل الشريحة الخارجي للمعبد ببطء في المياه المتدفقة.

وقال مسؤولون محليون إن هناك تقارير تفيد بأن استمرار هطول أمطار غزيرة في المنطقة، تسبب في ارتفاع منسوب مياه النهر، ما أدى إلى إضعاف قاعدة المعبد البوذي الذي يقع على ضفة النهر.

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