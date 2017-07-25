أظهر مقطع فيديو لحظة وسقوطه في نهر أيياروادي في بلدة “باكوكو” بمنطقة “ماغواي الوسطى” في ، بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار في المنطقة.

 

وتابع بعض الزوار مشهد سقوط معبد “ثيري يادانا بييلون تشانثا” البوذي وهيكل الشريحة الخارجي للمعبد ببطء في المياه المتدفقة.

 

وقال مسؤولون محليون إن هناك تقارير تفيد بأن استمرار في المنطقة، تسبب في ارتفاع منسوب مياه النهر، ما أدى إلى إضعاف قاعدة المعبد البوذي الذي يقع على ضفة النهر.

 

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