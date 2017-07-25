سقطت طالبة هندية من الطابق السادس بإحدى الكليات، لتلقى مصرعها، وذلك أثناء تأدية تدريب رياضي على الهبوط بحبل من مكان مرتفع، بمدينة جايبور.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد سقطت الطالبة أديتي سانجي، 16 عاماً، من سطح الطابق السادس بمبنى كلية جايبور الدولية للبنات “أي سي جي”، أثناء قيام الطالبات بالتدرب على الهبوط من بحبل من مكان مرتفع.

والطالبة أديتي، هي ابنة مدرب التربية الرياضية المشرف على التدريب.

وكانت أديتي قد أدت تمرين الهبوط بالحبل، ثم عادت إلى حيث تقف بقية الطالبات على حافة المبنى انتظارا لدورهن، حيث كانت تساعد الطالبات على ربط مسامير الهبوط بالحبل، لكنها فقدت توازنها وسقطت من على حافة المبنى.

وتم نقل أديتي إلى مستشفى مترو ماس القريبة، لكنها توفيت أثناء محاولة علاجها، من جروح بالغة بالرأس.

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