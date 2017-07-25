شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما حادا على نظام عبد الفتاح السيسي والجيش المصري وكل من يدافع عنه، وذلك على إثر العثور على جثة الشاب المصري ثروت سامح بعد أن تم اعتقاله قبل يومين من مدينة السادس من أكتوبر قضاء محافظة الجيزة وعليها أثار تعذيب وحشية.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” موجهة حديثها إلى عدد من الجهات المصرية: الشباب الذين يُذبحون قرباناً على مذبح الدول التي وقفت خلف الانقلاب ومؤسسات العسكر المسعورة والجيش المصرائيلي ابن الحرام المجرم الذي يشرف على كل عمليات القمع والفجور والاجرام والسرقة والعمالة والخيانة وهؤلاء المجرمين الفجرة الذين يمنون الناس بانقلاب على الانقلاب أو بوجود شرفاء داخل منظومة اولاد الكلاب المصرائيلية او يحدثونهم عن العسكري الغلبان وهؤلاء المجرمين الفجرة الذين يدافعون عن مؤسسات العسكر”.

وأضافت قائلة: “وهؤلاء المجرمون الفجرة الذين يدعون لما يسمونه بالاصطفاف والتنازل عن الأهداف والتخلي عن كل شيء والاستسلام والاعتراف بالهزيمة ليأتي هتيفة علمانيون ليهتفوا ضد الانقلاب ظنا من هؤلاء المغيبين المختلين عقلياً ان الانقلابات تسقط بالهتافات والجبهات والهتيفة والمعارضين واصحاب البدل وربطات العنق والسياسيين اصحاب الكروش”، موضحة أنه بين كل هؤلاء يضيع ثروت وغيره وتزهق روحه برصاص الميليشيات”.

وأكدت “عرابي” أن مستقبل هؤلاء الشباب يضيع ” بسبب ان هناك مجموعة من المجرمين الفجرة العملاء المدسوسين او المعاتيه الذين نزع الله عنهم العقل الذين يحدثون الناس عن مؤسسات الدولة”.

وصبت “عرابي” جام غضبها على الدولة المصرية ومؤسساتها قائلة: “يلعن ابو جيشكم..يلعن ابو مؤسسات دولتكم..يلعن ابو مصر الف مرة..يلعن ابو العلم والدولة القذرة”. لتضيف متوعدة “والله والله والله والله والله لن اتوقف حتى اضع دولة العسكر تحت قدمي وتحت اقدام الجميع وحتى يعجز أشدهم تبجحا وفجوراً عن رفع رأسه وحتى يصبح الزي العسكري سبة كبدل الراقصات”.

واختتم تدوينتها مقسمة بالقول: “والله لن ارفع عنكم قلمي حتى لا تعود دولتكم الحقيرة تصلح لأي شيء وحتى تصبح تاريخاً يُداس بالنعال باذن الله”.

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