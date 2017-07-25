تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً للفنّان المغربيّ سعد لمجرد مع فتاة، وتساءلوا عن حقيقة علاقتهما، سيّما وأن عدداً منهم تكهنّوا بأنها حبيبته الجديدة، لكن الحقيقة أنّ هذه الفتاة ليست إلا مجرد معجبة التقى بها سعد بالصدفة.

وكانت “إيمان الخميسي” وكيلة أعمال الفنان المغربي في تونس ومصر، كشفت أنّ “لمعلم” على علاقة عاطفية بفتاة تونسية منذ فترة، وغالبا ستكون زوجته، وفق تعبيرها.

جاءت تصريحات “الخميسي” خلال استضافتها في برنامج “Jawhara by night” على إذاعة “جوهرة” التونسيّة، حيث أشارت إلى أن “لمجرد” عبر عن رغبته في احياء حفل فني في تونس بعد عرض أول يحييه في المغرب، وذلك اثر صدور قرار رفع حظر السفر عنه.

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