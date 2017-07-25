فيما اعتبره محللون بيانا للرأي العام الأردني ولعائلة الجندي التي صعدت ضد الحكم على نجلها بالمؤبد، نشر الجيش الأردني، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة يكشف قيام الجندي الأردني “معارك التوايهة” وهو يقوم بقتل 3 مدربين عسكريين أميركيين عند مدخل قاعدة عسكرية في جنوب المملكة عام 2016.

ووفقا للفيديو الذي نشره موقع “هلا أخبار” التابع للقوات المسلحة الأرنية، ورصدته “وطن”، يظهر الجندي معارك التوايهة وهو يطلق النار على رتل عسكري أميركي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2016، حيث كشفت الكاميرات بأن الحالة كانت طبيعية حتى ظهرت سيارات تقل المدربين الأميركيين على مدخل القاعدة التي انتظرت حتى أزال أحد الحراس الحاجز عند المدخل وهو في حالة ارتياح من دون أن يحمل سلاحه.

وبحسب الفيديو، فإنه بمجرد دخول سيارة إسعاف بوابة القاعدة، بدأ “التوايهة” إطلاق النار على السيارة التالية في القافلة، فقتل 3 عسكريين أميركيين، في حين احتمى أحد حراس القاعدة خلف ساتر اسمنتي.

واستمر الجندي في إطلاق النار، حتى ظهر لاحقاً وهو يتقدم نحو المركبات، فيما خرج جنديان أميركيان من السيارات؛ للاحتماء خلف السواتر وهما يرفعان أيديهما إلى الأعلى، في إشارة إلى أنهما أصدقاء.

“التوايهة” الذي ارتدى سترة واقية من الرصاص وفقا لما أظهره الفيديو، استمر في إطلاق النار وهاجم الجنديَّين الأميركيَّين قبل أن يردا بإطلاق النار عليه، بحسب التسجيل.

وفي الدقيقة الأخيرة من التسجيل، يظهر التوايهة وهو على بُعد أمتار قليلة من جندي أميركي استطاع أن يصيبه ويعيقه.

وفي نفس السياق، نقل بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة، عن مسؤول قوله إن التوايهة “خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول بها على مداخل المعسكرات”.

وأكد أنه “لم يكن في حالة دفاع عن النفس، ولم يستأذن أو يؤمر نهائياً باستخدام القوة تجاه الجنود الأميركيين، ولم يتم تهديده من أي جهة، وهو من قام بإطلاق النار تجاههم رغم اتباعهم جميع التعليمات التي تسمح لهم بدخول بوابة القاعدة”.

وأضاف أن “المحكمة التي حوكم أمامها الرقيب أول معارك أبو تايه، تشكلت طبقاً للقانون الأردني، وهو إجراء معمول به في القضاء العسكري بعشرات الحالات الشبيهة”.

وأوضح أن “المحكمة أصدرت حكمها وفقاً للقانون الأردني، على الرقيب أول معارك أبو تايه، وبما يتناسب مع التهم المسندة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والبيِّنات والصور التي تدينه، وباعترافه شخصياً بارتكاب جريمة القتل بحق الجنود الأميركيين”، في وقت أكدت فيه التحقيقات وقرار المحكمة أن لا صلة للجندي التوايهة بأي تنظيم إرهابي أو متشدد.

وحكم القضاء العسكري الأردني، في 17 يوليو/تموز الحالي، بالمؤبد على التوايهة؛ إثر إدانته بقتل 3 مدربين عسكريين أميركيين عند مدخل قاعدة الملك فيصل الجوية بالجفر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وطالبت قبيلة الحويطات التي ينتمي إليها الجندي، الجمعة، بالإفراج عنه، ممهِلةً السلطات أسبوعاً واحداً لتنفيذ ذلك.

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