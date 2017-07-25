تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لولي عهد المملكة العربية السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف آل سعود، قالوا إنها تظهر جانباً من حياته اليومية الطبيعية داخل مقر إقامته.

ووفقا للصورة التي يبدو أن جهات رسمية تعمدت تسريبها، ظهر “ابن نايف” وهو يجلس في منزل تظهر عليه علامات عدم الفخامة كما هو حال القصور السعودية، ممسكاً بزجاجة مياه وبجانبه قطعة شيكولاتة “جالاكسي”، في حين يبدو أنه يتحدث أو يستمع لشخص ما في الغرفة التي يجلس فيها.

صوره حديته للاسد #محمد_بن_نايف حفظه الله

احفظوها حفظ ماتصلح كتابه pic.twitter.com/bhzgPWvT0h — ضاوي محمد ابن منيس (@PrinceSadiuzi3) July 25, 2017

وتعتبر هذه هي أول صورة لـ”ابن نايف”، عقب تقارير أميركية أفادت بفرض الإقامة الجبرية عليه إثر تنحيته من منصبه، وتعيين ابن عمه الأمير محمد بن سلمان مكانه.

يشار إلى انه لا يمكن التأكد من صحة هذه الصورة، ولا موعد التقاطها، لكنها لا تنفي ولا تؤكد التقارير التي نشرت عن فرض الإقامة الجبرية عليه، حيث لم توضح مزيداً من التفاصيل حول المكان أو الظروف التي التُقطت فيها.

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