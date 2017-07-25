هل حلُمتَ بمهنةٍ عائدُها المادي كبير، ولا تتطلب منك العمل فيها إلا مرّةً واحدةً كلّ 6 أشهر؟!.

قد يقول البعض أي مهنةٍ هذه التي راتبها مغرٍ الى هذ الحدّ، ولا تتطلب الإلتزام اليوميّ؟. لكنّ هذه الوظيفة في الواقع موجودة، وليست من نسج خيال محرر وطن، إذ يتلقّى متسلّقو الأبراج الكهربائية وأبراج الاتصالات، في الدول المتقدّمة، راتباً سنوياً يصل إلى 67 ألف دولار أحياناً. وفق مكتب احصاءات العمل الأميركي

وبسبب المخاطر التي تترافق مع مهنتهم، فإنّ العاملين يجب أن يتمتّعوا بمؤهلات معيّنة كشهادة في الهندسة الكهربائية والخضوع لتدريبات خاصة.

ويعمل أكثر من 9900 شخص في هذه الوظيفة في الولايات المتّحدة الأميركية ومن المتوقّع أن يصل الرقم إلى 12 ألف بحلول العام 2020.

وكان قد نُشر فيديو على يوتيوب عام 2010، وحظي بأكثر من 31 مليون مشاهدة، يُظهر أحد هؤلاء العمّال وهو يؤدي وظيفته ويتسلّق برجاً ارتفاعه 538 متراً فقط لتغيير “اللمبة” على قمة البرج.

ويظهر العامل وهو يتسلّق البرج ويحمل معه حقيبة المعدات الكهربائية الثقيلة من دون حبال لحمايته.

وذكرت بعض المواقع التي تناقلت الفيديو ونشرته أنّ العامل في هذا البرج يتقاضى 20 ألف دولار لتغيير “اللمبة” مرّة واحدة كلّ 6 أشهر.

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